Янукович предлагает создать спецкомиссию ВР

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за создание в Верховной Раде специальной комиссии по вопросам внесения изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента

По словам В.ЯНУКОВИЧА, без внесения изменений в Конституцию организовать эффективную работу власти невозможно.

По его мнению, если не стабилизировать политическую ситуацию в Украине, то не будет и стабилизации экономической ситуации.

«Пока не будет создана дееспособная коалиция, не будет эффективного правительства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, по его словам, без поддержки действенного большинства невозможно эффективно проводить работу правительства. «Нынешнее правительство временное, и оно сидит и не знает, когда оно уйдет в отставку. В таких условиях правительство не может работать эффективно», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ также в который раз отметил, что фракция Партии регионов будет добиваться, чтобы нынешняя власть была изменена.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду свой проект изменений к Конституции.