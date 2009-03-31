Главное на 31 марта (день)

Хроника дня

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Основной новостью первой половины дня стало ежегодное послание Президента к Верховной Раде, ВР приняла законы о повышении акцизного сбора на алкогольные и табачные изделия.

Ющенко верит в возобновление роста экономики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО верит в возобновление темпов роста украинской экономики на уровне 6,5-7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил значительные политические и экономические достижения Украины за последние 5 лет.

По его словам, к моменту наступления экономического кризиса рост украинской экономики составлял 6,5-7%, что было одним из самых высоких показателей в Европе. «Я верю, что этот показатель будет возобновлен», - сказал Президент.

ВВП Украины упал в январе-феврале на 25-30%

Валовый внутренний продукт Украины в январе-феврале 2009 года упал на 25-30 процентов, сообщил Президент страны Виктор Ющенко, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде. При этом он не уточнил, динамика ли это показателя с начала года или январь-февраль 2009 в сравнении с аналогичным периодом года прошлого.

"Мы оказались не готовыми встретить кризис… Его первый удар стал болезненным и тяжелым... Мы лишились внешних рынков, на которые приходилось 60% украинского экспорта – от этих рынков зависела почти вся наша валютная выручка… Следствием этого стало замедление роста ВВП в 2008 году до 2,1 процента... и сокрушительное сокращение на 25-30 процентов по итогам января-февраля текущего года", - сказал В.Ющенко.

"Называю эти данные несмотря на то, что их старательно скрывают", - добавил Президент.

В Госкомстате агентству УНИАН отказались комментировать цифры снижения ВВП в январе-феврале, озвученные Президентом Украины (снижение на 25-30% в январе-феврале), напомнив, что теперь показатель ВВП расчитывается раз в квартал.

Президент требует срочно восстановить финансовую стабильность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости срочно восстановить финансовую стабильность в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины.

Президент еще раз подчеркнул, что действующий государственный бюджет на текущий год является популистским. По его словам, сейчас необходимо максимально сократить и необоснованные расходы, и серьезно пересмотреть госбюджет.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, государственный стабилизационный фонд должен финансировать важнейшие государственные проекты, а не работать на погашение различных задолженностей.

Государство должно войти в капитал проблемных банков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал власть немедленно взять на себя ответственность за проблемные банки и войти в их капитал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Государство немедленно должно взять на себя ответственность за банки, которые находятся в тяжелом положении, и войти в их капитал. Мы имеем для этого ресурс – в бюджете предусмотрено 44 млрд. грн. на рекапитализацию банков», – отметил В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, эта ответственность должна быть подкреплена полным контролем за такими банками.

Глава государства также предложил разработать открытую программу рефинансирования банков со стороны Национального банка Украины.

Кроме того, Президент настаивает на том, что банковская система должна повернуться лицом к гражданам страны. «Я настаиваю на внедрении единого механизма, по которому каждый, кто оказался в тяжелом положении, получит банковскую поддержку, а не будет добит системой. Нельзя допустить снижения финансирования работающих предприятий, на продукцию которых есть спрос», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем, Президент призвал украинцев сохранять доверие к банкам и не забирать из них свои депозиты. «Сегодня мы уравновесили курс, обеспечив фактически нулевое сальдо внешней торговли. Именно в отрицательном сальдо торговли (12 млрд. долл. – УНИАН) был корень проблемы. Почему же колебания продолжаются? К сожалению, это уже психология, следствие реакции людей», – отметил Президент.

«Я ответственно прошу украинских граждан восстановить доверие к банкам, не забирать свои депозиты, не наносить вред ни себе, ни государству и, в том числе, поддержать таких же людей, как вы, которые получили кредиты», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Финансирование ПФ из Стабфонда приведет к коллапсу

Финансирование дефицита бюджета Пенсионного фонда (ПФ) за счет средств Стабилизационного фонда приведет к коллапсу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Нам нужна пенсионная реформа», - подчеркнул глава государства. Также В. ЮЩЕНКО потребовал отменить все специальные пенсии, введя единственный критерий - зарплата и стаж.

Кроме того, он предложил создать систему прогноза развития трудовых ресурсов в регионах и простимулировать мобильность рабочей силы внутри страны. По его мнению, так можно удержать занятость населения.

В. ЮЩЕНКО подчеркнул несправедливость системы льгот: «В Украине 19,5 млн. льготников. Это почти половина населения - такого не выдержит ни одно государство. Нынешняя система льгот является абсолютно несправедливой».

По словам Президента, необходимо радикально уменьшить количество льгот, особенно по профессиональному признаку, персонифицировать их и поставить право на льготы в зависимость от финансового и имущественного состояния.

ВР повысила акциз на табачные изделия

Верховная Рада приняла в целом Закон “О внесении изменений в Закон Украины "О ставках акцизного сбора на табачные изделия".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовал 241 народный депутат из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

Ставку акцизного сбора предусматривается брать не в процентах с оборота к реализации товара, как сейчас, а в процентах к максимальной розничной цене.

Размер минимального налогового обязательства наиболее массового вида табачных изделий, сигарет с фильтром, увеличивается с 47 до 100 гривен на 1000 сигарет, или на 1,06 гривни на пачку из 20 сигарет. Ставки акциза на все другие виды табачных изделий будут расти приблизительно теми же темпами, что и на сигареты с фильтром, чтобы не допустить перехода потребителей на другие изделия из-за их относительного удешевления.

Акциз на алкоголь повысят со II полугодия

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон ”О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 230 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим документом, в частности, повышаются ставки акцизного сбора на водочные напитки, ряд вин, спирт. Эта норма не касается натуральных марочных вин, вермутов и спирта, который используется в изготовлении лекарственных препаратов.

Законоv предусмотрено повысить со ІІ полугодия 2009 года ставки акцизного сбора на вина виноградные натуральные с 0,25 гривни до 0,50 гривни за 1 литр; вина натуральные с добавками спирта и крепкие (крепленые) с 0,50 гривни за 1 литр до: крепостью до 19,5% - 1,40 гривни за 1 л или в 2,8 раза, крепостью больше 19,5% - до 34 гривни за 1 литр 100% спирта или в 13 раз.

Кроме того, предусмотрено повысить ставки акцизного сбора на вина игристые и вина газированные с 1,6 до 2,5 гривни за 1 литр или в 1,5 раза; вермуты с 2,6 гривни за 1 литр до 34 гривен за 1 литр 100% спирта или в 2,3 раза; спирт этиловый и ликеро-водочные изделия с 21,5 гривни до 34 гривен за 1 литр 100% спирта или на 26%.

Кроме того, законом предусмотрено с 1 ноября 2009 года повысить ставки на тяжелые дистилляты на 50% (с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45,50,65 евро за 1000 кг), ввести ежегодную индексацию ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен.

Помимо этого проектом закона предлагается внедрить ежегодную индексацию ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен.

Законом вводится единый прозрачный подход к налогообложению алкогольных напитков в зависимости от содержания спирта.

Ющенко настаивает на пересмотре финплана «Нафтогаза Украины» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на пересмотре финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Нужно пересмотреть так называемый сбалансированный план НАК «Нафтогаз Украины». Где угодно в мире такая монополия является процветающей. У нас это – скрытый и непрозрачный бюджет правительства», – сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он добавил, что «сегодня компания находится в чрезвычайно тяжелом положении».

«Если безотлагательно не пересмотреть ее финансовый план, последствия для этой компании будут драматичными», – добавил Президент.

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Кабинет Министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году. «Финплан с профицитом, но профицит не учитывает необходимые закачки газа в хранилища на следующий период», – сказал он.

Киев и Москва обсудили вопросы модернизации ГТС

Украина и Россия на уровне министров энергетики и руководства ОАО «Газпром» и НАК "Нафтогаз Украины" вчера в ходе встречи в Москве обсудили волнующие обе стороны вопросы, касающиеся планов по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как сообщил УНИАН министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН, обе стороны высказали свои позиции по этому поводу.

В частности, отметил он, российскую сторону интересовал вопрос собственности газотранспортной системы. В ответ украинская сторона подчеркнула, что на сегодняшний день обсуждается вопрос технической модернизации ГТС и привлечения кредитов для этих целей. «Мы сказали, что это будут кредиты, которые будут оформляться соответствующими договорами», - сказал Ю.ПРОДАН. Он подчеркнул, что украинская делегация не ставила цель убеждать Россию, насколько основательны их опасения в отношении модернизации ГТС. «Мы детализировали нашу позицию по этому вопросу. Мы заявили о том, что российские компании, если они проявят желание, смогут участвовать на равных условиях с другими компаниями в проекте по модернизации ГТС, во всех тендерах. Мы сказали, что приглашаем их к сотрудничеству, и отметили, что модернизацию ГТС планируется проводить по принципам общеевропейского формирования рынков», - отметил Ю.ПРОДАН.

Он также выразил надежду, что информация, полученная российской стороной, будет передана руководству российского государства.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 марта, министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН и министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО обсудили в Москве вопросы сотрудничества в газовой сфере.

Встреча состоялась по приглашению российской стороны. В ней также принимали участие заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО и заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.

Напомним, 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 27 марта на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.

Мартыненко считает, что нужна еще одна конференцию по модернизации ГТС

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО считает, что для увеличения пропускной способности украинской газотранспортной системы нужно вести переговоры в формате Европейский Союз - Украина - Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады.

Поэтому, по словам Н.МАРТЫНЕНКО, необходимо провести еще одну конференцию в рамках всего «газового треугольника».

«Если Россия подтвердит свое желание принимать участие в модернизации ГТС, то нужно ее привлекать на зафиксированных принципах равноправного партнерства, а не политических условий», - сказал он.

В то же время, по словам лидера фракции НУ-НС, подписанное соглашение между Украиной и ЕС о модернизации ГТС является только политическим сигналом, и на очереди разработка и реализация конкретного плана реформирования.

Он отметил, что негативную реакцию России вызвало намерение Украины предоставить возможность членам ЕС закупать транзитный газ на нашей территории.

«Нужно восстановить справедливость и вернуть Украину на карту Европы как субъекта, а не объекта европейского газового рынка», - сказал он.

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что России не нравится намерение Украины повысить пропускную способность ГТС на 60 млрд. кубометров газа в год.

НБУ наказал «Партнер-банк», Сигмабанк и банк «Премиум»

Национальный банк Украины (НБУ) приостановил действие генеральных соглашений о порядке проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины, заключенных с ООО «Партнер-банк» (г. Киев) и ОАО АКБ «Сигмабанк» (г. Днепропетровск).

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам №28-212/1149-4763 от 30 марта, текстом которого располагает УНИАН.

«С 25 марта 2009 года сроком на шесть месяцев приостановлено действие генеральных соглашений о порядке проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины, заключенных НБУ с ООО «Партнер-банк», ОАО АКБ «Сигмабанк», - говорится в документе.

В письме указывается, что соответствующее решение принято по результатам внеплановых проверок.

Также, согласно письму, ОАО КБ «Премиум» (г. Киев) отключен от системы подтверждения соглашений на валютном межбанке с 25 марта 2009 года сроком на шесть месяцев.

«Кредит-Рейтинг» повысило рейтинги надежности вкладов 4 банкам

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о результатах пересмотра рейтингов надежности банковских вкладов (депозитов), присвоенных ранее 73 украинским банкам.

Так, агентство повысило рейтинги надежности банковских вкладов четырех финансовых учреждений и понизило рейтинги двух банков. Также был присвоен один новый рейтинг надежности банковских вкладов.

Большинство банков (43) в настоящее время демонстрируют среднюю надежность банковских вкладов – рейтинг "3". Оценку "5" (наивысшая надежность) имеют 8 банковских учреждений, количество банков с рейтингом "4" (высокая надежность) увеличилось до 10. Надежность банковских вкладов 13 банков находится на уровне ниже среднего – оценки "2" (невысокая надежность) и "1" (низкая надежность).

На сегодняшний день информацию об уровне своих рейтингов раскрыли 12 банковских учреждений. Остальные рейтинги будут опубликованы по мере получения от банков разрешения на их публикацию.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2460/8,3220 грн./долл. против 8,2700/8,3000. грн./долл. к закрытию торгов в понедельник.

Цены на российскую валюту составили – 0,2420/0,2460, что практически на уровне вчерашнего дня - 0,2430/0,2455.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9164/11,0230, тогда как вчера торги закрылись на уровне 10,8993/10,9449.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней - 1,3241/1,3243 (понедельник - 1,3182/1,3184).

Нацбанк в понедельник вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,9000.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по цене 8,20 грн., продают – по 8,29 грн. Средний курс покупки-продажи наличного доллара сохранен без изменений с 30 марта.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,10-8,25 грн., по продаже – 8,26-8,35 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по цене 10,72 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 30 марта), продают – по цене 11,11 грн. (на 0,7% дешевле). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,60-10,85 грн. Предложения банков по продаже евро колеблются в пределах 10,95-11,50 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня составил 0,2239 грн. (курс незначительно повысился по сравнению с 30 марта), продажи – 0,2515 грн. (на 0,5% дешевле). Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,23 грн., по продаже – 0,245-0,280 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,20 грн., продают – по 8,29 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 30 марта). Средний курс покупки евро в киевских банках немного снизился – до 10,71 грн., продажи – снизился на 1%, до 11,06 грн.

Курс покупки российского рубля в среднем по банкам составляет 0,2231 грн., что на 0,6% дороже, чем 30 марта, продажи – 0,2564 грн. (на 0,7% дешевле).

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня, 31 марта, составляет 7,70, к евро – 10,15861, к российскому рублю – 0,22638.

АМК и МинЖКХ намерены контролировать тарифообразование на ЖКУ Антимонопольный комитет Украины (АМК) и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) сегодня подписали совместное письмо об усовершенствовании госрегулирования в сфере ЖКХ, обращенное к Ассоциации городов Украины и органам местной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, письмо подписано на совместном заседании АМК и МинЖКХ, посвященном актуальным проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

По словам министра по вопросам ЖКХ Алексея КУЧЕРЕНКО, два ведомства будут делать все для координации действий, как на центральном, так и на региональном уровнях, чтобы обеспечить контроль за тарифообразованием и качеством жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

В частности, в письме идет речь о том, что во время формирования тарифов на услуги ЖКХ должны быть соблюдены следующие принципы: соответствие уровня тарифов размеру экономически обоснованных расходов на производство услуг, открытость, доступность и прозрачность тарифов для потребителей, соответствие оплаты услуг их количеству и качеству.

При этом органы местного самоуправления могут устанавливать тарифы только после получения заключений госценинспекций относительно экономической обоснованности плановых расходов на жилищно-коммунальные услуги предприятий всех форм собственности.

АМК и МинЖКХ рекомендуют местным органам власти определить порядок обнародования информации и открытых слушаний по установлению или изменению тарифов на услуги естественных монополистов, а также утвердить порядок перерасчета за непредоставленные или предоставленные в неполном объеме услуги теплоснабжения.

В ходе обсуждения письма заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Виктор АНТОНЕНКО заявил, что Ассоциация не намерена подписывать это письмо. По его словам, проблема состоит в том, чтобы перейти к формульному принятию тарифов (тарифы растут в соответствии с изменениями цен энергоносителей).

При этом В, АНТОНЕНКО отметил, что коммунальным предприятиям, которые несвоевременно расплачиваются за газ, начисляется пеня, тогда как населению при несвоевременной оплате услуг ЖКХ пеня не начисляется.

В свою очередь А.КУЧЕРЕНКО отметил, что правительство категорически против формульного подхода по автоматическому регулированию тарифов, поскольку тариф будет неподъемным для населения и никто не будет заниматься модернизацией предприятий ЖКХ.

Он также рекомендовал Ассоциации городов подать законопроект, который восстановит штрафные санкции за несвоевременную оплату населением услуг ЖКХ. Министр пообещал поддержать такой законопроект.