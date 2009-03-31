Премьер намерена консультироваться с Президентом и МВФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена сегодня провести консультацию с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, а также представителями международных финансовых организаций, в частности Международным валютным фондом, по результатам сегодняшнего голосования в Верховной Раде Украины за антикризисные законы, принятие которых позволило бы продолжить сотрудничество Украины с МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам на брифинге в парламенте.

«Сейчас, после того как я вернусь из Верховной Рады, я проведу консультации с Президентом Украины и с международными финансовыми организациями. И только после этого я буду знать, какая реакция и как мы дальше движемся», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что для Украины чрезвычайно важно возобновление сотрудничества с МВФ и что правительство и БЮТ сделают все возможное для того, чтобы завтра ВР вернулась к не принятым сегодня законопроектам, предложенным правительством.

«Но это зависит не только от правительства и не только от фракции Блока Литвина и БЮТ. Это зависит в первую очередь от позиции Президента Украины», - подчеркнула премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня меры по корректировке программы сотрудничества Украины с МВФ выполнены лишь в части введения акцизных сборов на табачную и алкогольную продукции. Что же касается сбалансирования Пенсионного фонда и финплана НАК «Нафтогаз Украины», то эти пункты не выполнены в результате того, что половина фракции НУ-НС не поддержала соответствующие законопроекты.