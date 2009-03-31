Тимошенко не поддерживает идею двухпалатного парламента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не поддерживает идею Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, высказанную сегодня в Верховной Раде, о необходимости создания в Украине двухпалатного парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в парламенте.

«Двухпалатный парламент отвечает федеративному устройству страны. Украина - унитарное государство и, насколько я знаю, и Президент, и его команда, и наша команда, мы всегда стояли на принципах унитарности Украины, и не поддерживали никаких походов за федерализмом. И поэтому меня очень удивляет, что Президент изменил свою публичную позицию», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО высказала удивление в связи с предложением Президента выбирать верхнюю палату по мажоритарной системе, которая в Украине себя фактически дискредитировала.

«Я хочу напомнить, что мажоритарная система, в Украине, к сожалению, давно себя скомпрометировала. Сколько вложил денег в мажоритарный округ – столько голосов и получил. Там идея, идеология, позиция ничего не стоят. И это значит, что Президент хочет открыть путь для того, чтобы через покупку мажоритарных округов была сформирована верхняя палата. Я не понимаю, это что, верхняя палата украинских лордов, которые чем больше вложат в округ, тот и победитель?… Это не только противоречит позиции конституционной унитарности Украины, а это и противоречит здравому смыслу, потому что это приводит к власти олигархию. По сути дела, страна будет иметь олигархическое устройство, поскольку только у олигархов хватит денег попасть в верхнюю палату», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что исходя из этого, БЮТ и, как ей показалось по реакции зала, большинство депутатов других фракций, не поддерживают идею Президента о двухпалатном парламенте.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что любая политическая сила, в том числе и Президент, имеют право предлагать свои изменения в Конституцию.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время произнесения в парламенте ежегодного послания к ВР заявил о необходимости создания в Украине двухпалатного парламента.

По мнению Президента, верхняя палата должна формироваться путем выборов на мажоритарной основе и представлять регионы. Также в отношении депутатов этой палаты должен существовать возрастной ценз.

Нижняя палата должна избираться на пропорциональной основе и к ее полномочиям должны относится принятие законов, которые затем будет рассматривать верхняя палата, а также - назначение правительства.