В мире в 2р. увеличилось число менеджеров, неуверенных в росте своих компаний

Доля руководителей крупнейших компаний мира, которые уверены в росте доходов своих компаний, снизилась более чем в 2 раза, свидетельствует опрос PricewaterhouseCoopers.

Результаты 12-го ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира (12th Annual Global CEO Survey), проведенного PricewaterhouseCoopers, свидетельствуют о том, что под воздействием экономического спада лидеры бизнес-сообщества теряют уверенность в отношении перспектив развития бизнеса, пишет "Дело". Они предполагают, что процесс восстановления экономики будет носить медленный и постепенный характер и растянется на ближайшие три года.

Всего лишь 21% руководителей в мире полностью уверены в росте доходов своей компании в течение следующих 12 месяцев, что значительно ниже результатов прошлогоднего обзора, когда такую уверенность выразили 50% респондентов.

При этом 35% опрошенных заявили, что с пессимизмом оценивают перспективы развития бизнеса в предстоящем году. По данным обзора пессимистические настроения преобладают во всех регионах и секторах экономики, охватывая страны с различными уровнями экономического развития.

Лишь 15% руководителей компаний в Северной Америке и 15% в Западной Европе выразили уверенность в отношении перспектив экономического роста в наступившем году. Соответствующий показатель для развивающихся рынков составил 21% по странам Центральной и Восточной Европы, 31% по странам Азиатско-тихоокеанского региона и 21% по странам Латинской Америки.

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