Китай предоставит кредит Казахстану на энергетику и инфраструктуру

Пекин намерен предоставить Астане кредит на развитие энергетических и инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана. "Мы очень высоко ценим готовность китайской стороны даже в условиях глобального финансово-экономического кризиса предоставить Казахстану корпоративный кредит, связанный с дальнейшим развитием ряда энергетических и инфраструктурных проектов", - цитирует пресс-служба слова Тажина, сказанные им в ходе проведенных накануне в Пекине переговоров с главой МИД КНР Ян Цзечи. По информации МИД Казахстана, китайская сторона готова принять участие в реализации проекта строительства в Казахстане Балхашской ТЭС, а также автотранспортной магистрали "Западная Европа - Западный Китай", в частности по реконструкции участка дороги Хоргос-Алма-Ата-Чимкент. Китай занимает четвертое место в списке торговых партнеров Казахстана. Доля КНР во внешней торговле Казахстана составляет свыше 10%. Казахстан является второй среди стран СНГ (после России) торговым партнером Китая. По данным таможенной статистики КНР, в 2008 году объем взаимной торговли составил 17,55 миллиарда долларов (рост на 26,5% по сравнению с 2007 годом). Экспорт Казахстана - 7,73 миллиарда долларов, импорт - 9,82 миллиарда долларов. В настоящее время с участием китайских компаний в Казахстане реализуются такие экономические проекты, как строительство Жанажолского газоперерабатывающего завода, Павлодарского электролизного завода и Мойнакской гидроэлектростанции. На казахстанский энергетический рынок Китай пришел после подписания 24 сентября 1997 года межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области нефти и газа между двумя странами, а также Генерального соглашения между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (СNРС) о проектах разработки месторождений в Казахстане и строительства нефтепровода из Казахстана в Китай. В августе 2008 года во время визита Председателя КНР Ху Цзиньтао в Казахстан было подписано соглашение о расширении нефтепровода Атасу-Алашанькоу путем строительства второй очереди трубопровода до Китая, которая может быть введена в строй в 2009 году. Мощность нефтепровода будет увеличена с существующих 10 миллионов тонн до 20 миллионов тонн нефти. В декабре 2007 года стороны приступили к строительству участка Кенкияк-Кумколь. Завершены переговоры по проекту строительства газопровода "Казахстан - Китай". Соглашения о займе планируется подписать в ходе предстоящего в апреле 2009 года государственного визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай.