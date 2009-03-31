Литвин: завтра согласительный совет ВР рассмотрит изменения в Конституцию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что 1 апреля на Согласительном совете парламента будут рассмотрены предложенные Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО изменения в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил сегодня на брифинге.

В.ЛИТВИН сказал, что завтра будет проведено заседание Согласительного совета, на котором планируется, что руководители фракций и парламентских комитетов определятся относительно предложений Президента, а также рассмотрят предложения других политических сил.

Кроме этого, В.ЛИТВИН сообщил, что на Согласительном совете планируется рассмотреть вопрос о дате проведения президентских выборов.

Отвечая на вопрос журналистов, В.ЛИТВИН спрогнозировал, что во время дальнейшего рассмотрения изменений в Конституцию будет столкновение законопроектов. Учитывая это, необходимо, по мнению председателя ВР, создать специальную рабочую группу, которая займется наработкой согласованного законопроекта.

Если же, по словам В.ЛИТВИНА, такой законопроект наработать не удастся, то каждый предложенный законопроект придется ставить на голосование поочередно.