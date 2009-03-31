Медведев: Ключевая задача G20 - как реагировать на кризис

Президент России Дмитрий Медведев считает ключевой задачей, в том числе и предстоящего 1-2 апреля лондонского саммита G20, определить средства и методы реагирования на глобальный экономический кризис. "Мы исходим из того, что наше производство, наша промышленность нуждаются в помощи, а, с другой стороны, эта помощь должна быть разумной, и невозможно подменять макроэкономическую стабилизацию на международных финансовых рынках просто поддержкой тех или иных структур. Поэтому выбор между средствами реагирования на кризис - это и есть ключевая задача, которая будет стоять между нашими государствами, которая будет обсуждаться и в ходе встречи в Лондоне", - цитирует слова Медведева РИА Новости (вторник, встреча с германскими деловыми кругами).

В Лондоне 2 апреля состоится саммит "большой двадцатки", на котором будут обсуждаться меры по борьбе с глобальным финансовым кризисом. Россия уже представила свои предложения о модернизации мировой финансовой архитектуры. "У нас есть, конечно, видение того, что сделать для обеспечения мировой финансовой стабильности... Наверное, мы должны будем выйти (в ходе саммита) на какие-то общие подходы", - добавил Медведев. Президент РФ согласился с оценкой канцлера ФРГ, что его встречи в Германии проходят в непростой ситуации. "Действительно, мы встретились в очень драматический момент: с одной стороны, наша встреча носит плановый характер, мы развивали и очень неплохо наши двусторонние связи в последние годы, и то, чего мы добились, - действительно впечатляющие и цифры, и объемы, в то же время, конечно, ситуация очень непростая", - сказал он. Медведев особенно отметил, что встреча с представителями крупнейших немецких компаний проходит до двусторонних переговоров лидеров двух стран. "Это показывает, что сейчас все основные решения должны концентрироваться на экономической области", - считает глава российского государства. Со своей стороны канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что, помимо сегодняшних переговоров, она будет общаться с президентом России в ближайшие два дня в Лондоне в рамках саммита "двадцатки". "Мы сможем обговорить и принять решения по многим вопросам глобального характера, постараться сделать так, чтобы такого кризиса больше не произошло", - заявила Меркель. "То, что произошло сейчас, беспокоит нас всех. Это ситуация, в которой страдают и предприятия, и люди, абсолютно не виновные в этом кризисе. Очень важно сделать все, чтобы такое не повторилось", - заметила канцлер.