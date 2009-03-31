Украинские эксперты: в ближайшие 10 лет Киев не будет в НАТО

Украина потеряла свою ценность в глазах игроков Североатлантического альянса и оказалась в буферной зоне между НАТО и Россией. В ближайшие 10 лет Киев не будет членом Североатлантического альянса.

Об этом говорится в прогнозе, опубликованном экспертами украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). сообщает "Новый регион".

«Системный экономический кризис и кризис системы безопасности в регионе стал стимулом для стремительных изменений геополитической ситуации в регионе... Основные европейские игроки НАТО – Германия и Франция – фактически отказались от поддержки евроатлантических устремлений Украины, есть основания утверждать об отказе от такой поддержки Украины и со стороны США. Новые условия для Украины таковы, что на долгие годы ее усилия по вхождению в клуб европейских государств окажутся безрезультатными. Можно утверждать, что в ближайшие 10 лет Украина не будет членом НАТО», – констатируют авторы исследования.

«Если западные государства после саммита НАТО в Германии и Франции продолжат такую политику в отношении Украины, то есть, откажутся от поддержки усилий Украины по обретению полного членства в НАТО, Украина рискует на долгий период времени оказаться за скобками западного клуба, вне зоны действий европейской системы ценностей. В связи с этим, начиная с 2009 года, заметно выросли угрозы сугубо военного и военно-политического характера, при которых территория Украины может стать универсальным ТВД – театром военных действий», – опасаются украинские эксперты.

«Следует констатировать, что нынешние соседи Украины заинтересованы в ослаблении ее политического влияния и уровня обороноспособности. Более того, гарантии, данные Украине в 1994 году Россией и США при ядерном разоружении, не действуют и не будут действовать в будущем при негативных сценариях. Это подтвердили конфликт вокруг острова Тузла и «газовые войны», – предупреждают они.

«Украина не способна вести военные действия адекватно современным военным угрозам... в 2009 г. нет средств для проведения подготовки аэромобильных войск. Для парашютной подготовки нет топлива, чтобы заправлять самолеты. И нет парашютов. На 8000 украинских десантников осталось всего 1507 комплектов. Что касается подготовки летчиков истребительной авиации, то на закупку авиационного горючего в военном бюджете Украины заложено 39 млн грн. Для сравнения, в 2008 году аналогичная цифра составила почти 200 млн грн, что позволило обеспечить средний налет на одного летчика входящего в ОСБР, в пределах 35-40 часов. Значит, в этом году наиболее подготовленные летчики из состава Объединенных сил быстрого реагирования будут иметь налет в 5 раз меньше. Т.е всего лишь 7 часов. При норме в 180 часов в странах НАТО. Так что при таком финансировании наши летчики вынуждены исполнять петлю Нестерова в учебных классах, губами имитируя звук самолетных турбин», – сетуют украинские аналитики.

Авторы исследования «резко осуждает деструктивную позицию Германии и Франции, позиции которых формируют из Украины буферную зону».

«Их сговор с Россией позволил Москве блестяще выполнить задачу по блокированию продвижения Украины в ЕС и НАТО. Если до этого момента речь шла о развитии Украины, то после изменения правил игры на карту поставлена украинская государственность, речь идет о выживании Украины как государства», – пишут они.