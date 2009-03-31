Реализованы 1,5 млн. бутылок масла «Стожар подсолнечно-оливковый микс»

Компания «Кернел» реализовала свыше 1,5 млн. бутылок масла «Стожар подсолнечно-оливковый микс». Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Кернел», масло «микс» появилось на полках магазинов в январе 2008 года. За это время более 1,5 млн. потребителей ознакомились с новым продуктом и имели возможность оценить преимущества сочетания разных масел.

«Самую большую пользу для здоровья человека дает сочетание разнообразных жиров, доказали ученые. В масле «Стожар подсолнечно-оливковый микс» удачно соединены все преимущества специально очищенных подсолнечного и оливкового масел. Вобрав в себя уникальные свойства самых лучших масел, «подсолнечно-оливковый микс» добавляет любимым блюдам еще больше полезности и изысканного вкуса», - сообщили в пресс-службе «Кернел».

В частности, подсолнечное масло, которое содержится в масле «микс», обогащено витамином «Е», который влияет на построение клеток, синтез гормонов и поддержание иммунитета. Попадая в организм человека, витамин «Е» нормализует обмен веществ и замедляет процесс старения организма.

В свою очередь, оливковое масло полностью усваивается человеческим организмом. В отличие от других растительных жиров, в оливковом масле канцерогены не появляются даже после многократной термической обработки.

Кроме того, оливковое масло имеет наибольшее содержание биологически ценных жиров среди всех существующих масел. Оно является незаменимым источником витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, которые способствуют укреплению и омоложению организма, предотвращает болезни сердца и нормализует артериальное давление.

Регулярное употребление оливкового масла в несколько раз снижает риск заболевания раком молочной железы у женщин.

Также известно, что витамины А, D, Е, которые содержатся в оливковом масле, усваиваются организмом лишь с помощью жирных монокислот. Оливковое масло способствует заживленню язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, улучшает работу желудка, поджелудочной железы и печени.

Справка УНИАН. Компания «Кернел» - лидер украинского рынка бутылированного подсолнечного масла, один из наибольших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур.

Это крупнейшая вертикально интегрированная компания, которая динамично развивается в агропромышленном комплексе Украины с 1995 года.

Компания «Кернел» работает в следующих направлениях: производство подсолнечного масла («Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак домашнее», «Чумак золотое», «Любка»), дистрибуция бутылированного масла в Украине, экспорт подсолнечного масла и зерновых культур, предоставления услуг по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, предоставления услуг по перевалке зерновых грузов в порту Ильичевск, агропроизводстве.