В Польше пройдет конференция по инвестированию в Украину

Более 100 предпринимателей, экспертов и чиновников планируют обсудить новые возможности инвестирования в Украину на бизнес-форуме, который состоится 22-24 апреля в Свиноуйшче (Польша).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Варшаве Яцек ПЕХОТА - председатель правления Польско-Украинской торговой палаты (PUIG), которая выступает организатором мероприятия.

Он отметил, что конференция состоится под патронатом вице-премьеров Украины и Польши Григория НЕМЫРИ и Вальдемара ПАВЛЯКА.

По данным PUIG, среди тем, которые будут обсуждаться на форуме: энергетическая безопасность Европы, международный потенциал украинской экономики, Евро-2012, безопасность торговли, рынок труда, финансы, металлургия и химия.

В форуме «Baltic Business forum. Ukraine – new opportunities» планируют принять участие Еврокомиссар по региональной политике Данута ХЮБНЕР, бывший министр финансов Украины Игорь МИТЮКОВ, глава УкрАвто, который также возглавляет PUIG с украинской стороны, Тариэл ВАСАДЗЕ.

Также подтвердили свое участие бывший польский премьер Марек БЕЛКА и вице-президент Европейского парламента Марек СИВЕЦ.

От Украины на форум также планируют приехать директор украинского центра поддержки зарубежных инвестиций Игорь НИКОЛАЙКО и первый заместитель руководителя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Польша стала третьим в мире торговым партнером Украины и первым среди стран Восточной Европы, благодаря росту товарооборота на 45% - до 6,6 млрд. долларов.