Баррозу "не ожидает чуда" от саммита G20

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ не ожидает чуда от саммита “большой двадцатки” (G20), который состоится 2 апреля в Лондоне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом президент Еврокомиссии заявил сегодня на пресс-конференции.

“Невозможно ожидать чудесного решения (проблем – УНИАН)”, - сказал Президент Еврокомиссии, выразив убеждение в том, что в этом году нужно будет провести еще один саммит G20 для обсуждения путей преодоления экономического кризиса.

В то же время, Ж.БАРРОЗУ выразил надежду, что по итогам саммита лидерам стран двадцатки удастся одобрить конкретные и “очень сильные” решения.

Как сообщал УНИАН, в ходе однодневного саммита лидеры 20-ти крупнейших экономик мира обсудят вопросы содействия экономическому росту, управления и предупреждения мировых финансовых кризисов, улучшения регулирования финансовых рынков, поддержки развивающихся стран. Это будет второй саммит “большой двадцатки”, первый состоялся 14-15 ноября 2008 года в Вашингтоне.