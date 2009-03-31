АНОНС на 1 апреля 2009 г.

***

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Полтавской области. Главная цель поездки - участие в торжествах по случаю 200-й годовщины со дня рождения Николая Гоголя. Аккредитацию СМИ проводит пресс-служба Полтавской ОГА по телефону: 8 050 714 55 74.

9-00 - премьер-министр Юлия Тимошенко примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Николаю Гоголю в Киеве

***

10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул..Грушевского, 5).

***

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, первый подъезд, 7-й этаж.

***

10-00 - В рамках международной торговой выставки инструментов и оборудования INTERTOOL состоится Международный инвестиционный бизнес-форум для компаний машино- и приборостроительной отрасли Организатор - Проект ЕС: «Поддержка развития деловой возможности украинских малых и средних предприятий - международный аспект». Приглашены: Светлана Свищева, зам.председателя Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства; Григориус Контзоглу, менеджер проектов, экономическое развитие и инновационная политика; Кен Накбар, руководитель Проекта ЕС; Во время форума состоится пресс-конференция ориентировочно в 11-15 (Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15).

***

10-30 - Пресс-конференция ЕБРР и Группы компаний Астарта по поводу подписания кредитного соглашения между Европейским Банком Реконструкции и Развития и одним из крупнейших производителей сахара в Украине. (офис ЕБРР, ул. Софиевская 27/23).

***

12-00 - В Секретариате Президента Украины состоится брифинг заместителей главы СП Марины Ставнийчук, Игоря Пукшина и Игоря Попова на тему: “Презентация и разъяснение к президентскому законопроекту об изменениях в Конституцию Украины” (ул. Банковская, 11).

***

12-00 - Пресс-конференция на тему: "Пересмотр бюджета: МВФ повернулся лицом к Украине?". Приглашены: Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ; Ирина Акимова, министр экономики оппозиционного правительства; Владимир Бондаренко, председатель подкомитета по вопросамотслеживания влияния законопроектов на показатели бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета; Ярослав Джоджик, член Комитета ВРУ по вопросам бюджета («Интермедиа консалтинг

15-00 - Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: О проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по минимизации негативных последствий финансового кризиса для субъектов хозяйственной деятельности (ул. Садовая, 3а)