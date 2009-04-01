Запланированное на сегодня заседание Кабмина перенесено
08:29, 01 апреля 2009Разное
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Причины не уточняются
Запланированное на сегодня на 10.00 заседание Кабинета министров Украины перенесено на 2 апреля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.
Вместе с тем, в пресс-службе не уточнили причины, по которым заседание переносится.
О времени заседания правительства пресс-служба сообщит позже.
Планируется, что сегодня в 9.00 премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, в частности, примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Николаю Гоголю в Киеве.
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