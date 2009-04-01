ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 апреля

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «Не делом, а словом» пишет о том, что вчера Виктор Ющенко в послании к парламенту назвал успешными годы своего президентства. «Дело» решило проверить: что было выполнено из ранее обещанного главой государства…

http://delo.ua/news/104025/

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Также «Дело» в материале «У каких банков светлее будущее» пишет о том, что издание провело круглый стол на тему «Финансовый потенциал развития украинских банков: критерии оценки и их объективность». В дискуссии принимали участие топ-менеджеры банков и ведущие финансовые аналитики. Эксперты определили критерии, наличие которых позволяет говорить о хороших перспективах развития банка даже во время кризиса. Наиболее значимым фактором «успешности», по их мнению, является доступность финансовых ресурсов…

http://delo.ua/news/104021/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Антикризисный пакет порвали на части» пишет о том, что Верховная Рада не смогла принять пакет антикризисных законопроектов, необходимых для получения транша МВФ. Депутаты одобрили только два закона – об увеличении акцизного сбора на сигареты, а также алкоголь и топливо, отказавшись рассматривать изменения в госбюджет и пенсионное законодательство. В результате премьер-министр Юлия Тимошенко и глава Секретариата Президента Виктор Балога обвинили друг друга в срыве голосования, сами же депутаты готовы принять оставшиеся законы до конца нынешней недели…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1147828

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Укрпромбанк вышел на газетную площадь» пишет о том, что в Укрпромбанке не дождались от правительства рекапитализации и начали самостоятельно искать инвесторов, готовых влить в капитал банка 3,5-7 млрд грн. Банк готов продать как крупный, так и миноритарные пакеты акций инвесторам из Украины и из-за рубежа. Банкиры одобряют действия Укрпромбанка в условиях затягивания правительством и Нацбанком окончательного согласования списка рекапитализации…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1147850

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«Газета по-киевски» в материале «"Ющенко и Балога готовятся к отступлению" подает комментарии политологов относительно того, насколько актуальны сейчас изменения Конституции и почему Президент заговорил о них именно сейчас.

http://mycityua.com/articles/country/2009/03/31/162713.html

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«Экономические известия» подают материал «Нацбанк проводит порку», в котором отмечают, что в результате проверок банков, подозреваемых в спекуляции валютой, право покупать доллары у Нацбанка утратили Партнер-банк и Сигмабанк. Банк «Премиум» отключен от системы подтверждения соглашений на межбанке. Так НБУ пытается формально выполнить требование МВФ о 2%-ном отклонении межбанковского курса от официального. В материале подается экспертная оценка ситуации.

http://www.eizvestia.com/state/full/4178254

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Газета «Сегодня» в статье «Автотрейдеры затарились нерастаможенными автомобилями» пишет о том, что импортеры автомобилей отказываются растаможивать машины, которые они ввезли в Украину после 6 марта. С этой даты вступил в силу закон о дополнительной 13%-ной надбавке к импортным пошлинам, в том числе на автомобили. В результате автодилеры хранят свой товар на складах без растаможки в расчете на то, что дополнительная пошлина в скором времени будет отменена. В статье эксперты комментируют ситуацию.

http://www.segodnya.ua/news/14042497.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Нашел 1,3 трлн руб.» пишет о том, что увеличить налоговую нагрузку на бизнес предложил премьеру России Владимиру Путину руководитель ФНС Михаил Мокрецов. Самые яркие из мер — 0,5%-ный налог на все финансовые операции и ликвидация банковской тайны. Издание подает хронику событий.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/01/188991

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Издание «Известия» подает материал «Кто победит в войне валют?", в котором пишет о том, что накануне саммита "большой двадцатки" (G20) вопрос о новых резервных валютах и перспективах доллара не давал покоя экспертам. В частности, появилось устойчивое мнение, что наибольшее преимущество смогут получить деньги тех стран, которые в кризисной горячке сохранили самообладание и не запустили "печатный станок"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3126912/

(УНИАН)