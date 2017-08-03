Минэкономразвития: только 55% закупок в системе Prozorro открытые и конкурентные

Только 55% от общего количества государственных закупок в системе Prozorro проходят по конкурентной процедуре (открытый тендер), поскольку закон о публичных закупках не делает обязательными электронные торги для допороговых (до 200 тыс. грн для товаров и до 1,5 млн грн для работ) закупок.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, в случае с надпороговыми закупками, для которых тендер является обязательным, 75% закупок осуществлялось именно по конкурентной процедуре.

При этом в министерстве отметили, что по количеству закупок лидируют Киевская, Днепропетровская и Донецкая области. Крупнейшими государственными заказчиками в разрезе количества объявленных тендеров являются Киевский метрополитен (3177 тендеров за время работы системы), Львовская железная дорога (2322 тендера) и департамент жилищного хозяйства Харьковского городского совета.

Больше всего государство заказывает в таких категориях, как: строительные работы и текущий ремонт (117 041 тендеров), продукты питания (111 868 тендеров), топливо и электроэнергия (88 417 тендеров), медицинское оборудование, фармацевтическая продукция и средства личной гигиены (74 900 тендеров).

«Электронная система Prozorro была задумана по принципу "все видят все", но в условиях, когда часть тендеров недисциплинированные заказчики оставляют вне системы, возникает значительное пространство для злоупотреблений. Именно поэтому мы видим необходимость полностью перевести малые допороговые закупки на Prozorro. Мы готовим соответствующий законопроект», - отметил замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, государственные закупки через электронную систему Prozorro с 1 августа 2016 года сэкономили 19,1 млрд грн бюджетных средств за счет снижения цен в результате конкуренции.

Количество государственных закупок в электронной системе Prozorro в течение года с момента вступления в силу нормы о ее обязательном применении для всех надпороговых закупок 1 августа 2016 года выросло в 5,5 раза - до 991,5 тыс., а сумма торгов выросла почти в 10 раз - до 725 млрд грн.

Transparency International призывает Украину распространить обязательное использование системы Prozorro на допороговые госзакупки, которые включают закупки до 200 тыс. грн для товаров и до 1,5 млн грн для работ.