Выборы Президента назначены на 25 октября 2009г.
"За" - 401 депутат
Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовал 401 народный депутат из 422 зарегистрированных в сессионном зале.
“За” проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.
Постановление вступает в силу с момента опубликования.
До этого Верховная Рада не поддержала проект постановления о проведении президентских выборов 27 декабря 2009 года. За принятие соответствующего постановления проголосовал только один народный депутат из 435 зарегистрированных в сессионном зале.
После принятия решения председатель парламента Владимир ЛИТВИН заметил, что депутаты приняли политическое решение.