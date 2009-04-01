Выборы Президента назначены на 25 октября 2009г.

Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовал 401 народный депутат из 422 зарегистрированных в сессионном зале.

“За” проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.

Постановление вступает в силу с момента опубликования.

До этого Верховная Рада не поддержала проект постановления о проведении президентских выборов 27 декабря 2009 года. За принятие соответствующего постановления проголосовал только один народный депутат из 435 зарегистрированных в сессионном зале.

После принятия решения председатель парламента Владимир ЛИТВИН заметил, что депутаты приняли политическое решение.