Крупная российская обувная сеть уходит из Украины

Крупная российская обувная сеть Kari намерена закрыть магазины в Украине. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники.

Читайте такжеКрупный российский страховщик уходит из Украины

"По одному из наших торговых центров пришло письмо о расторжении договора аренды с октября", - подтвердил коммерческий директор девелоперской компании Будхаус Групп Максим Гаврюшин.

Один из сотрудников компании подтвердил планы закрытия и добавил, что сеть могут продать. Еще одно подтверждение - спам-рассылка смс, в которых говорится о масштабных распродажах в связи с закрытием.

Kari - крупная российская обувная сеть, основанная в 2012 году бизнесменом Игорем Яковлевым. Яковлев также основал сеть магазинов по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо". Но впоследствии продал российскую часть бизнеса чешскому фонду PPF Group, а украинскую - бизнесмену Виктору Полищуку.

Читайте такжеКонкурент Nike и Adidas планирует к концу года открыть первый магазин в Украине

В Украине Kari управляет сетью из 26 магазинов в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и других крупных городах, сообщается на ее сайте. Собственник «Кари Украина», по данным Единого реестра юридических и физических лиц, - кипрский офшор Раундвиль Менеджмент Лимитед, конечный бенефициар - Игорь Яковлев.

"Представители Kari планировали продать сеть в Украине, но, насколько мне известно, покупателей не нашли. Проблема в том, что они работают в торговых центрах, где и так представлены практически все профильные операторы. Какой смысл их покупать?", - рассказывает директор обувной сети, пожелавший остаться неназванным.

Напомним, за последний год в Украине уже закрылись две сети по продаже недорогой обуви - крупнейший российский ритейлер Centro и дискаунтер Plato (подразделение компании MTI, которая развивает сеть Интертоп). В пресс-службе MTI свое решение тогда объяснили неудовлетворительными финансовыми показателями магазинов.

После закрытия всех магазинов конкурентов в Украине останется только одна сеть по продаже недорогой обуви – польская ССС.