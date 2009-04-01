Назначение президентских выборов на 25 октября неконституционно?

Заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК не исключает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится в Конституционный Суд по поводу решения Верховной Рады о назначении выборов главы государства на 25 октября 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, сегодняшнее решение парламента о назначении даты выборов Президента является неконституционным, и заставит главу государства обратиться в Конституционный Суд. При этом М.СТАВНИЙЧУК намерена рекомендовать Президенту определить это представление как безотлагательное.

Она подчеркнула, что, принимая сегодняшнее решение, парламент руководствовался исключительно политической целесообразностью, а не юридическими нормами. По словам заместителя главы Секретариата Президента, ст. 103 Конституции четко определяет, что выборы Президента происходят в последнее воскресенье последнего месяца последнего года полномочий действующего главы государства.

М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что, в отличие от предыдущей редакции Конституции (до 2004 года – УНИАН), где была четко определена дата президентских выборов, в положениях действующей Конституции изменена методология определения этой даты.

«Парламент, пренебрегая четко определенной методологией, в очередной раз занялся вопросом политической целесообразности», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она не исключила, что таким образом ВР пыталась оградить себя от объявления досрочных парламентских выборов, «хотя о них сегодня речь не идет».

В свою очередь, заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ заметил, что именно парламент наделен полномочиями определять дату президентских выборов, но решение, принятое сегодня Верховной Радой, является неоднозначным.

«Сегодня Верховная Рада 401 голосом решила пошутить (первоапрельская шутка – УНИАН) над народом Украины», - сказал И.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 апреля, Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

За соответствующее постановление проголосовал 401 народный депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.

Постановление вступает в силу с момента опубликования.