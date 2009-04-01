ГЛАВНОЕ на 1 апреля (день)

Политика

ВР назначила выборы Президента на 25 октября 2009 года

Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовал 401 народный депутат из 422 зарегистрированных в сессионном зале.

“За” проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.

Постановление вступает в силу с момента опубликования.

До этого Верховная Рада не поддержала проект постановления о проведении президентских выборов 27 декабря 2009 года. За принятие соответствующего постановления проголосовал только один народный депутат из 435 зарегистрированных в сессионном зале.

После принятия решения председатель парламента Владимир ЛИТВИН заметил, что депутаты приняли политическое решение.

ТЭК

«Укртрансгаз» сократил на 30% транзит газа на Балканы из-за взрыва газопровода в Приднестровье Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» – «Укртрансгаз» вынуждена была сократить на 30% транзит российского газа на Балканы из-за взрыва газопровода в Приднестровье.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Сократили на 30%… там три ветки, одна ветка перекрыта. Пытаемся максимально загрузить обе ветки, но там есть пропускная способность. Обе ветки работают на максимальных мощностях», – сказал он.

Транзит газа в страны Балканского региона будет возобновлен на 85-90% до 15:00 сегодняшнего дня, сообщили УНИАН в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, подача российского газа потребителям на Балканах была временно приостановлена из-за аварии, произошедшей в сегодня утром на транзитном газопроводе под Тирасполем.

Примерно в 6.30 мск недалеко от Тирасполя произошел разрыв магистрального газопровода «Ананьев-Одесса-Измаил» с возгоранием газа. Авария произошла на участке газопровода в поле возле села Кицканы на правом берегу Днестра.

Жертв и разрушений нет. На месте происшествия ведутся аварийные работы.

Правительство Молдавии подтвердило в среду факт взрыва на газопроводе в Приднестровье.

Херсонский НПЗ заработает в апреле

Херсонский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ) намерен в апреле этого года возобновить производство нефтепродуктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации (ГНА) в Херсонской области, об этом заявил председатель правления ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» Роман МЫКЫТЮК в ходе заседания координационного совета ГНА в Херсонской области с крупными налогоплательщиками региона.

«В апреле мы планируем получить сырье и начать производство нефтепродуктов. Время сейчас благоприятное – цена на нефтепродукты стабильная, а цена на нефть невысокая», - отметил Р. МЫКЫТЮК.

По его словам, после запуска завод ежемесячно планирует перечислять в бюджет около 5 млн. грн. акцизного сбора.

В 2008 г. ХНПЗ уже заявлял о намерении возобновить производство товарного бензина, бензина для нефтехимии, вакуумного газойля и битума на установках АВТ-1 и БУ-2 в августе-сентябре. Однако предприятие не смогло реализовать свои планы из-за несоответствия продукции новым нормативам Госпотребстандарта.

Украина сократила добычу угля на 11%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-марте 2009 года сократили добычу рядового угля на 11,4%, или на 2,283 млн. тонн, - до 17,718 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие оперативные данные УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Добыча коксующегося угля в первом квартале сократилась на 16,5%, или 1,167 тыс. тонн, – до 5,886 млн. тонн, энергетического тоже снизилась на 8,6%, или на 1,116 тыс. тонн, до 11,831 млн. тонн.

При этом добыча угля в марте сократилась на 13,2%, или на 908 тыс. тонн, - до 5,944 млн. тонн, по сравнению с мартом 2008 года.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-марте 2009 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 5,5%, или на 528,7 тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля - на 8,2% (на 184,1 тыс. тонн), энергетического – на 4,7% (на 344,6 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-марте добыли 10,150 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося 2,442 млн. тонн, энергетического – 7,708 млн. тонн.

Финансовые новости

Минимальная зарплата с сегодняшнего дня повышена на 20 грн. – до 625 грн. С 1 апреля минимальная заработная плата увеличивается с 605 грн. до 625 грн., согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 г. № 835-VI.

В целом в 2009 г. минимальная зарплата будет повышена на 64 грн. – с 605 грн. до 669 грн.

Так, Кабинет министров установил минимальный уровень заработной платы с 1 января 2009 г. в 605 грн., с 1 апреля - 625 грн., с 1 июля - 630 грн., с 1 октября - 650 грн., с 1 декабря 2009 г. - 669 грн. в месяц.

Работникам бюджетных учреждений, размеры должностных окладов которых будут меньше, чем определенный размер минимальной заработной платы, оклад устанавливается на уровне минимальной зарплаты.

Кроме того, с 1 апреля надбавка к пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам составляет 7,5 грн. Дальше, поэтапно, надбавка будет повышена с 1 июля до 14,2 грн., а с 1 октября – до 28,4 грн. (пост. Кабмина №198 от 11 марта 2009 года “Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан”).

Также с сегодняшнего дня правительство в два раза уменьшает зарплаты премьер-министра, вице-премьеров и министров. Такое решение было принято на правительственном заседании 18 марта.

Ограничение размера зарплат установлено на период с 1 апреля 2009 года до 1 января 2010 года в связи с мировым финансовым кризисом.

Как уточнила журналистам министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, снижение зарплат произошло за счет отмены доплат, которые выплачивались членам Кабмина, в частности, за ранг и так далее.

Хроника валютного рынка

На украинском межбанке торги по доллару открылись котировками 8,2380/8,3245 грн./долл. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2380/8,3245 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2410/0,2450. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8555/10,9755.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3192/1,3194 (вторник - 1,3238/1,3240).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,9000.

Средний курс покупки-продажи доллара в украинских банках не изменился – 8,21/8,29 грн./долл. Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по цене 8,21 грн., продают – по 8,29 грн. Средний курс покупки-продажи наличного доллара сохранен без изменений с 31 марта.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,10-8,26 грн., по продаже – 8,26-8,40 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по цене 10,74 грн., продают – по цене 11,10 грн. (курс покупки/продажи евро почти не изменился по сравнению 31 марта). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,95 грн., по продаже евро - в пределах 10,98-11,50 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня составил 0,2229 грн., продажи – 0,2511 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 31 марта). Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,241 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,21 грн., продают – по 8,29 грн. (курс не изменился по сравнению с 31 марта). Средний курс покупки/продажи евро в киевских банках изменился незначительно – 10,71/11,09 грн.

Курс покупки российского рубля в среднем по банкам составляет 0,2226 грн., продажи – 0,2559 грн. (курс незначительно изменился).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,10/8,27 грн., евро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.; «Укрэксимбанк»: доллар США – 8,18/8,25 грн., евро – 10,83/11,00 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 1 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,24716, к российскому рублю – 0,22712.

Приватизация

ФГИУ выставит на биржевые торги 25,01% “Одессаоблэнерго” 19 мая Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 19 мая выставит на биржевые торги на Украинской фондовой бирже (УФБ) 25,01% госпакет акций ОАО “Одессаоблэнерго”, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

Напомним, Фонд госимущества планирует выставить на биржевые торги в апреле-мае государственные пакеты 6 облэнерго. Согласно графику продаж, 22 апреля на Украинской международной валютной бирже планируется выставить 25% госпакет акций ОАО "Полтаваоблэнерго", 24 апреля на Фондовой бирже ПФТС - 25,02% акций ОАО "Прикарпатьеоблэнерго", 29 апреля на фондовой бирже "ИННЭКС" - 26,98% акций ОАО "Львовоблэнерго", 14 мая на Киевской международной фондовой бирже - 25% акций ОАО "Черниговоблэнерго", 22 мая на Украинский международной валютной бирже - 25% акций ОАО "Сумыоблэнерго".

На сегодня 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго» находится в управлении Фонда государственного имущества. ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", входящая в российскую группу VS Energy, контролирует управление 55,36% акций энергоснабжающей компании. Еще около 14% контролирует FS Traiding, входящая в группу «Финансы и кредит» Константина ЖЕВАГО.

Транспортный сектор

«Укрзализныця» привлечет 600 млн. долл. на проект по разграничению пассажирских и грузовых путей «Укрзализныця» рассчитывает привлечь 600 млн. долл. на проект по разграничению пассажирских и грузовых железнодорожных путей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента железнодорожного транспорта Министерства транспорта и связи Михаил МАКАРЕНКО.

«Укрзализныця» сегодня продолжает работу с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком, которые на 2009-2010 гг. предлагают около 600 млн. инвестиций именно под эти проекты (разграничение грузового и пассажирского движения – УНИАН).

По словам М.МАКАРЕНКО, "на сегодня у нас смеженные хода, грузо-пассажирские, а для развития скорости (поезда) 160 км/ч и выше нужны пассажирские хода».

Директор департамента отметил, что главным условием получения средств эти международные финансовые организации назвали реформирование железнодорожного транспорта Украины.

В свою очередь, заместитель министра транспорта и связи Владимир БАДАГОВ отметил, что министерство готово к реформированию «Укрзализныци», однако ждет соответствующего решения Кабмина.

(УНИАН)