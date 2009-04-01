Голосование в ВР по антикризисным законам не связано с политикой

В Секретариате Президента считают, что голосование в Верховной Раде за три правительственных законопроекта из антикризисного пакета было сорвано не по политическим мотивам.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ отметил, что если бы вчера у парламентариев были политические мотивы, то было бы провалено голосование за все антикризисные законы.

Он напомнил, что вчера ВР приняла два очень важных закона из антикризисного пакета, которыми увеличены ставки акцизных сборов на алкогольные и табачные изделия.

Вместе с тем И.ПОПОВ выразил мнение, что остальные три законопроекта были недостаточно подготовлены, также с народными депутатами не проводились консультации относительно их поддержки.

«Мне трудно представить, что такие депутаты как Тарас СТЕЦЬКИВ, Олесь ДОНИЙ, Игорь КРИЛЬ, Арсений ЯЦЕНЮК могли о чем-то договориться и не голосовать», - сказал И.ПОПОВ.

Он считает, что теперь правительство и коалиция должны доработать эти законопроекты и провести консультации относительно их поддержки.

Как сообщал УНИАН, 31 марта ВР рассматривала пакет антикризисных законопроектов, которые позволяют получить второй транш кредита МВФ.

Так, Верховная Рада приняла законы об увеличении ставок акцизных сборов на алкогольные и табачные изделия.

В то же время парламент отказался включить в повестку дня три антикризисных законопроекта, предложенных правительством.

В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию "Нафтогазу" убытков при реализации импортного газа в 2009 году (№ 4266), а также изменение законов о пенсионном обеспечении (№ 3521 № 4217).

В то же время премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО возложила на Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ответственность за срыв голосования в Верховной Раде за антикризисные законопроекты.

«Очень жаль, что команда народных депутатов Президента Украины и главы Секретариата Виктора БАЛОГИ не проголосовали, хотя предварительно по всем позициям (спорным) была достигнута договоренность. Я считаю, что именно той частью народных депутатов, которые подчинены и управляются сегодня Президентом Украины, голосование было довольно цинично сорвано по принципу, – "чем хуже для страны, тем лучше". Я считаю, что в такое трудное кризисное время это недопустимо", - заявила премьер.