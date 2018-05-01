Баланс недели: первая выплата МВФ, свободная торговля с Канадой и рост добычи газа

Традиционно небогатая на экономические события первая неделя августа запомнилась украинцам, прежде всего, аномальной жарой – столбик термометра в течение дня не опускался ниже +30, а в некоторых регионах поднимался до рекордных +39. Такие погодные условия спровоцировали соотечественников вспомнить опыт ряда европейских стран – официально установленную в знойную пору года сиесту в разгар рабочего дня.

Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил УНИАН, что введение сиесты лежит на совести работодателя, законодательные изменения не требуются.

«В рамках трудового законодательства у работодателя есть абсолютно все возможности, чтобы решить вопрос сиесты в индивидуальном порядке», – сказал Розенко, добавив, что климатические условия в Украине еще не такие, чтобы данный вопрос выносить на уровень национальной идеи.

Но жара – жарой, а зима – по расписанию. И Украина к ней активно готовится, особенно на угольном фронте.

После отмены контракта с малоизвестной грузинской компанией «Центрэнерго» заключило договор на поставку 700 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы с американской компанией Xcoal Energy & Resources. Подписанию контракта предшествовали переговоры лидеров двух стран: Порошенко и Трампа.

Последний, кстати, во время своей предвыборной кампании обещал возродить угольную промышленность Америки. Наш президент, видимо, решил помочь заокеанскому коллеге в этом деле. В результате договоренностей президентов «Центрэнерго» и подписало контракт, правда, по рекордной для Украины цене – по первой партии она составляет 113 долларов за тонну, но стоимость может варьироваться.

Первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт «Южный» в начале сентября. Ожидается прибытие 1-2 судов каждый месяц.

Кстати, прошлым летом украинские энергокомпании не запасались импортным углем для стабильного прохождения отопительного периода, надеясь на адекватность боевиков ОРДЛО. Такая недальновидность менеджмента отечественных компаний и привела к чрезвычайным мерам в энергетики в результате блокады зоны АТО и прекращения поставок антрацита с донбасских шахт.

Кроме того, наша страна усердно увеличивает запасы газа. По данным «Укртрансгаза», за январь-июль 2017 года импорт голубого топлива вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8,1 млрд куб. м, а запасы газа в хранилищах перевалили за 13 млрд куб. м, тогда как в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами газа на уровне 14,7 млрд кубометров.

«Укртрансгаз» также сообщил об увеличении добычи газа в январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7% – до 12 млрд кубометров. Данные цифры не могут не радовать, если учесть, что последние годы добыча собственного газа лишь падала, а в 2016-ом увеличилась на смешные 0,5%.

Также за январь-июль 2017 года значительно вырос транзит газа - на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52,3 млрд куб. м.

Свободная торговля с Канадой

«Украина открыла окно колоссальных возможностей для украинского бизнеса». Так прокомментировал президент Порошенко вступление в силу с 1 августа зоны свободной торговли между Украиной и Канадой, которая сделает возможным беспрепятственный доступ отечественным производителям к 98% канадского рынка.

Глава Минэкономразвития Степан Кубив уверяет, что канадский рынок привлекателен для украинских экспортеров, ведь Канада импортирует более чем на 400 млрд долларов ежегодно.

«Отмена импортных пошлин Канадой позволит украинским производителям пищевой, легкой, химической, нефтехимической и машиностроительной промышленностей получить максимальные преимущества на канадских рынках», - сказал Кубив.

В данный момент соглашение фокусируется на товарном экспорте и импорте, но уже через два года стороны смогут пересмотреть условия торговли и внести в перечень услуги, а также механизмы защиты инвестиций.

Между тем, в Минэкономразвития сообщили, что, согласно прогнозным расчетам, вступление соглашения в силу приведет к потере доходов украинского бюджета, в частности, из-за отмены ввозных пошлин, примерно на 1,2 млн долл. в первый год действия соглашения. Но в среднесрочной перспективе недопоступления могут быть компенсированы за счет налога на добавленную стоимость, а также увеличения притока прямых иностранных инвестиций примерно на 36 млн долл. в течение трех лет.

Несмотря на то, что товарооборот между Украиной и Канадой остается относительно небольшим (более 200 млн долл. в 2016 году, из которых украинский экспорт составил порядка 30 млн долл.) и перспектив быстрого увеличения объемов экспорта не так много, инвестиционные перспективы после вступления в силу соглашения о свободной торговле выглядят реалистичными.

В правительстве рассчитывают, что Украина может стать выгодным производственным хабом для канадских компаний при экспорте продукции в ЕС. Аналогичный интерес Украина может вызвать и у европейских компаний при экспорте в Канаду. В Минэкономразвития рассчитывают, что в перспективе нескольких лет зона свободной торговли с Канадой позволит дополнительно привлечь около 36 млн долл. инвестиций.

Отмену заградительных мер между двумя странами прокомментировал и министр торговли Канады Франсуа-Филипп Шампейн, отметив, что связь между народами Украины и Канады никогда не была так сильна.

«Соглашение будет стимулировать инновации и усилит средний класс, поскольку канадский и украинский бизнес уже полностью готов получить все выгоды и бесчисленные возможности, которые предоставляет соглашение», - подчеркнул Шампейн.

Не обошлось и без ложки дегтя в этой бочке меда. На уходящей неделе СМИ сообщили, что украинская версия соглашения содержит ошибку перевода, которая способна ввести в заблуждение импортеров канадских товаров в Украину.

В Минэкономразвития признали наличие ошибки, однако заверили, что она техническая и не влияет на применение соглашения и выполнения сторонами своих обязательств.

«Минэкономразвития подтверждает, что в соглашении о свободной торговле с Канадой в приложении «Тарифный график Канады» действительно перечислены правила отмены и снижения пошлин для украинских товаров, импортируемых в Канаду. В украинском тексте приложения, однако, речь идет о «снижении ввозных пошлин для товаров происхождением из Канады», - говорится в сообщении.

В ведомстве уверили, что Минэкономразвития уже принимает меры для исправления ошибки. Процедура исправления технических ошибок в международных соглашениях предусмотрена Статьей 79 Венской конвенции о праве международных договоров от 1969 года.

Украина платит по долгам

Пришло время платить по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by и 3 августа Украина сделала первую выплату в размере 450 млн долл.

После данного погашения части обязательства размер международных резервов НБУ уменьшится примерно до 17,55 млрд долл.

Важным событием уходящей недели также стало решение Нацбанка сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых. Последний раз ставка была снижена в конце мая этого года на 0,5 п.п. При этом максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Регулятор отметил, что проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью нивелировать риски для достижения целей инфляции.

«Необходимость возвращения инфляции к целевым значениям может обусловить удержание учетной ставки на текущем уровне до получения Национальным банком четких признаков нивелирования инфляционных рисков», - отметили в НБУ.

Правление Национального банка убеждено, что достижение ценовой стабильности является необходимым условием устойчивого экономического роста.

Регулятор по итогам июля и августа прогнозирует дефляцию в месячном выражении, но предупреждает о рисках более существенного отклонения инфляции от целевого прогноза в 2017 году на уровне 8% +/- 2 п.п.

«Опубликованный в июле 2017 года Инфляционный отчет предусматривает, что инфляция на конец 2017 замедлится до 9,1%. Однако с момента публикации прогноза возросли риски более существенного отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона на конец текущего года (8% +/- 2 п.п.)», - говорится в сообщении регулятора.

НБУ отметил, что, в частности, стремительное восстановление потребительского спроса может быть дополнительно простимулировано увеличением бюджетных расходов и пенсионных выплат во втором полугодии, что создает риск усиления фундаментального давления на цены.

Трения вокруг «Укрзализныци» продолжаются

На уходящей неделе глава «Укрзализныци» Войцех Балчун отчитался об успехах госкомпании. По его данным, чистая консолидированная прибыль «Укрзализныци» в первом полугодии составила 122,5 млн грн, тогда как по итогам аналогичного периода прошлого года был зафиксирован чистый убыток - 3,78 млрд грн.

Кроме того, глава «Укрзализныци» анонсировал очередной тендер на закупку 1 тыс. грузовых вагонов.

«Мы закончим тендер на 2465 вагонов и объявим на днях очередной еще на тысячу штук. И, если все будет хорошо в нашей работе с ЕБРР, то в начале сентября объявим еще один, на этот раз рекордный в истории «Укрзализныци» по количеству», – сообщил Балчун, правда, умолчав, почему все предыдущие тендеры так и не состоялись.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян традиционно поддал критике заявления Балчуна, в очередной раз назвал их «ложью и манипуляцией».

По данным министра, «Укрзализныця» по итогам первого полугодия 2017 года получила 4,93 млрд грн чистого убытка, а не 122,5 млн грн чистой прибыли.

Также министр анонсировал в ближайшее время проверку государственной аудиторской службой финансово-хозяйственной деятельности «Укрзалызници» и в очередной раз призвал к смене менеджмента госкомпании.

«Безусловно, государственная аудиторская служба Украины, которая по поручению премьер-министра со следующего понедельника начинает проверку финансово-хозяйственной деятельности УЗ, с легкостью подтвердит приведенные мной факты. Но ждать результатов проверки в сентябре-октябре у нас времени нет. По результатам надо будет уже привлекать манипуляторов и молчунов к ответственности. Ключевая и безотлагательная задача - назначение нового профессионального менеджмента УЗ», - заявил министр.

Следующая неделя обещает быть также небогатой на экономические новости, поскольку первые две недели августа традиционно являются периодом отпусков в большинстве компаний и учреждений.

Игорь Орел