«Фокстрот. Техника для дома» назвал победителя акции «Вагон подарков»

Обладательницей суперприза акции «Вагон подарков», которую компания «Фокстрот. Техника для дома» проводила с сентября 2008 года по март 2009 года, стала жительница Одессы, менеджер транспортной компании Елизавета Унтилова. Об этом сообщили УНИАН в компании.

По словам победительницы, на сумму выигрыша она приобрела мелкобытовую и АВ-технику.

“Моя мечта - построить дом и начать закупку техники в магазинах «Фокстрот», - добавила она.

Как сообщила Е.Унтилова, она является клиентом сети «Фокстрот» с 2005 года и совершает покупки в сети раз в два-три месяца. В последний раз она приобрела в магазинах сети массажную ванночку для ног.

Акция «Вагон подарков» стартовала в сентябре 2008 года. Претенденты на главный приз выбирались с помощью компьютерного отбора среди владельцев Карт комфорта, которые с сентября по февраль совершили покупку в сети супермаркетов «Фокстрот».

Помимо суперприза (сертификата на 25 тыс. грн. на покупку бытовой техники), на протяжении 6 месяцев среди участников программы лояльности, сделавших покупку в магазинах «Фокстрот», разыгрывались сертификаты номиналом в 200 гривень.

По словам специалиста службы программ лояльности компании «Фокстрот. Техника для дома» Кристины Мельникович, начиная с сентября, около 1 200 сертификатов нашли своих владельцев по всей Украине.

*** Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году, занимается оптовой и розничной продажей аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По состоянию на 31 марта 2008 года компания "Фокстрот. Техника для дома" включает: 203 супермаркета «Фокстрот. Техника для дома», 31 гипермаркет «FoxMart», 5 салонов «Фокстрот. Цифровая техника» и 32 стоковых центра «Техношара» в Украине, а также 3 супермаркета «Фокстрот» и 2 гипермаркета «FoxMart» в Молдове. Общая торговая площадь объектов составляет 224 967 кв.м. В апреле компания планирует открыть 2 магазина в разных форматах, доведя тем самым общее количество объектов до 278.