Курс НБУ на 02.04.09

Официальный курс НБУ на 02.04.09100 USD США – 770.0000 (1 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1019.9420 (1 апреля – 1024.7160) 10 RUR – 2.2683 (1 апреля – 2.2712) Учетные курсы банковских металлов на 02.04.09 за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото-70801.50 (1 апреля-70724.50) 961 XAG 10 Серебро-999.46 (1 апреля-1009.47) 962 XPT 10 Платина-86779.00 (1 апреля-86625.00) 964XPD10 Палладий-16709.00(1 апреля-16478.00)

Официальный курс НБУ на 02.04.09 100 USD США – 770.0000 (1 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1019.9420 (1 апреля – 1024.7160) 10 RUR – 2.2683 (1 апреля – 2.2712) Учетные курсы банковских металлов на 02.04.09 за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото-70801.50 (1 апреля-70724.50) 961 XAG 10 Серебро-999.46 (1 апреля-1009.47) 962 XPT 10 Платина-86779.00 (1 апреля-86625.00) 964XPD10 Палладий-16709.00(1 апреля-16478.00)

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