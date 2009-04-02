ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 апреля

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «G20: На что надеется Украина» пишет о том, что встреча G20, которая проходит сейчас в Лондоне, вряд ли приведет к реальным результатам - слишком велики национальные отличия, а значит, стремления и потребности лидеров крупнейших стран мира. Тем не менее, Украине стоит пристально следить за тем, о чем будут договариваться в Лондоне…

http://delo.ua/news/104101/

* * *

Также «Дело» в материале «Украина отступила на шаг от дефолта» пишет о том, что в течение марта индикаторы, показывающие, насколько высоко западные инвесторы оценивают вероятность дефолта Украины, снизились более чем на 20%. Март стал первым месяцем с начала кризиса, когда западные инвесторы улучшили свою оценку платежеспособности Украины…

http://delo.ua/news/104121/

* * *

Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Верховная рада включила зеленый свет» пишет о том, что парламент утвердил новую схему расчета тарифа для оплаты электроэнергии, произведенной с использованием альтернативных источников. Теперь величина "зеленого" тарифа установлена отдельно для электроэнергии, произведенной из энергии воды, ветра, солнца и биомассы. Участники рынка довольны тем, что смогут продавать такую электроэнергию по более высокой цене, но развитие альтернативной энергетики не будет массовым…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1148306

* * *

Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Нацбанк пересмотрел свою позицию» пишет о том, что НБУ начал готовить банковскую систему к изменению расчета открытой валютной позиции, отменив ряд лимитов. Вскоре из открытой валютной позиции будут исключены резервы под выданные кредиты в иностранной валюте и внебалансовые счета банков, на которых скопились миллиарды долларов. Банкиры говорят, что изменение нормативов заставит их продавать валюту, а формирование гривневых резервов под валютные кредиты повлияет на стоимость услуг для заемщиков…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1148308

* * *

«Газета по-киевски» в материале «220 гривень - новая такса столичных сантехников» разбирается в системе работы столичного ЖКХ.

http://narod.mycityua.com/articles/2009/04/01/134310.html

* * *

«Экономические известия» подают материал «Кабмин получил плохую оценку», в котором отмечают, что Минфин не готов принять оценки диагностического аудита, проведенного по методике МВФ, для проведения рекапитализации банков. Банкиры утверждают, что пока Кабмин будет проводить свою оценку, помощь им уже не понадобится, так как любая задержка чревата введением в банки временной администрации и параличом работы.

http://www.eizvestia.com/state/full/4178337

* * *

Также издание «Экономические известия» подает материал «Импортеры бронируют урожай», в котором пишет о том, ввиду прогнозируемого снижения мирового предложения зерна ряд стран-импортеров еще задолго до сбора урожая заявил о заинтересованности в партиях из Украины. Однако результаты уборки могут скорректировать эти планы в сторону уменьшения, поскольку есть риск получения количественных и качественных показателей ниже ожидаемых…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4178334

* * *

Газета «Сегодня» в статье «Эксперт: Украина летит в стену на скорости 150 км/час» пишет о том, что директор Европейского центра международной политэкономии Фредрик Эриксон потрясен решением Верховной Рады относительно пакета антикризисных законопроектов. По его мнению, в ближайшем будущем Украина столкнется с еще большими трудностями, чем есть в настоящее время, ведь в последующие 2 месяца будет собрано намного меньше налогов. Если же Киев не получит денег МВФ, будет дефолт, отмечает эксперт.

http://www.segodnya.ua/news/14042750.html

* * *

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Не рассчитали силы» пишет о том, что изданию стало известно, что заемщики ВЭБа задумались о реструктуризации кредитов, спешно взятых прошлой осенью. UC Rusal уже начала обсуждать с госкорпорацией погашение займа с помощью облигаций, которые выпустят ВЭБ и компания…

http://www.vedomosti.ru/

* * *

Издание «Известия» подает материал «Пенсионерам, инвалидам и женщинам с детьми - льготная инфляция», в котором пишет о том, что с 1 апреля в России пенсионеры и льготники получили очередную денежную прибавку. Чиновники, как и обещали, без всяких шуток проиндексировали страховую часть пенсий на 17,5%. Все остальные социальные пособия, которые с 1 января уже были увеличены на 8,5%, в правительстве решили тоже подтянуть до уровня инфляции. Так что ежемесячные денежные выплаты и детские пособия подросли на 4,5%. Но самое главное - вызван такой перерасчет увеличением прогноза инфляции…

http://www.izvestia.ru/economic/article3126965/

(УНИАН)