АНОНС на 2 апреля 2009 г.

Сегодня состоится заседание Кабинета министров.

* * *

Состоится пленарное заседание Верховной Рады.

* * *

Круглый стол на тему: «Добыча и использование шахтного метана: международный опыт стимулирования, правового и финансового обеспечения». Организаторы: парламентский Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности совместно с Агентством США по охране окружающей среды (US EPA), Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией (PNNL) и Агентством по рациональному использованию энергии и экологии (Украина).

* * *

Состоится брифинг на тему: «Переоценка ценностей на рынке рекламы Украины». В работе примет участие Елена Спир, директор компаний Ipsos ASI Россия и Украина. Компания Ipsos Украина проведет деловой завтрак Ipsos ASI «Антикризисное меню», посвященный инновационным методикам оценки эффективности рекламы.

* * *

Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начнет рассмотрение дела по конституционному представлению Президента Украины об официальном толковании положения части восьмой статьи 83 Конституции Украины в системной связи с положениями частей шестой, седьмой статьи 83, пункта 9 части первой статьи 106, частей третьей, четвертой статьи 114 Конституции Украины. Судья-докладчик по делу - Юрий Никитин.

* * *

Состоится пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва.

* * *

Состоится двадцать четвертая сессия Киевского областного совета пятого созыва. Вопросы Об утверждении отчета о выполнении областного бюджета Киевской области за 2008 год; О внесении изменений в решение Киевского областного совета от «Об областном бюджете Киевской области на 2009 год» и другие.

* * *

Пресс-конференция заместителя министра, председателя Госавиадминистрации Александра Давыдова на тему: “Появление новых авиакомпаний и маршрутов на украинском рынке авиаперевозок. Сертификация украинских авиакомпаний по европейским стандартам”.

* * *

Пресс-конференция на тему: «Модернизация ГТС: Россия обиделась на Украину. Кто их помирит?». Приглашены: Александр Нарбут, независимый эксперт по вопросам энергетики; Владимир Омельченко, ведущий эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова; Александр Тодийчук, руководитель Киевского международного энергетического клуба «Q-Club».

* * *

Круглый стол на тему: «Соглашение о Зоне свободной торговли между Украиной и ЕС - чьи интересы защищает Правительство Украины в переговорах?». Приглашены: Богдан Данилишин, министр экономики Украины; Валерий Пятницкий, зам.министра экономики Украины; Алексей Мирошниченко, исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков и др.

* * *

Пресс-конференция на тему: „Внедрение автоматизированной системы учета и контроля перевозок пассажиров в Киевском метрополитене”.

* * *

Пресс-конференция главного редактора журнала "Фокус" Михаила Гладкого, который представит рейтинг 150 самых богатых людей Украины по версии 2009 года.

* * *

11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева на тему: “Пять кризисов Юлии Тимошенко” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

Состоится пресс-конференция на тему: "Энергосберегающая технология Biasi - открытие представительства в Украине". Участники: Людмила Арзыбова, директор представительства Biasi-Украина, Геннадий Бакарас, технический директор Biasi-Украина и др.

* * *

Пресс-конференция генерального директора ЗАО «Датагруп» Александра Данченко на тему: «Итоги 2008-ом году. Введение новых услуг в 2009-м”.

* * *

Пресс-конференция на тему: "Похищен известный "титановый" бизнесмен Украины". 25 марта 2009 г. был похищен известный бизнесмен Виктор Федоров - генеральный директор промышленной компании ООО "ФІКО". Участники пресс-конференции: начальник Святошинского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве Николай Рубель, очевидец похищения - первый заместитель директора ООО "ФІКО" Федор Федоров, сотрудник, начальник коммерческого отдела ООО "ФІКО" Сергей Ольховатый.

* * *

13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Возможные дефолты в различных отраслях экономики Украины и как их избежать: взгляд регулятора, юристов и рейтинговых агентств». Организаторы - юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры» и рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» отмечают, что в новых экономических условиях многие застройщики оказались в ситуациях, когда наступает срок погашения целевых облигаций, а объект строительства не принят в эксплуатацию. Именно такую ситуацию законодатель называет дефолтом. С 2009 года дефолт стал массовым явлением и неотъемлемым атрибутом строительного рынка. Участники: Наталия Доценко-Белоус, старший юрист ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»; Станислав Дубко, генеральный директор рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 581-7777, e-mail: sabitova@vkp.kiev.ua.

* * *

14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему:”Решение Высшего хозяйственного суда Украины - победа совести или продолжение беспредела»? посвященная делу о строительстве компанией «Житлобуд» жилого дома на территории Александровской больницы г.Киева. Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил иск Александровской клинической больницы г.Киева и Института физиологии им. О.Богомольца, отменив неправомерные решения Киеврады об отчуждении земель под застройку территории больницы и предыдущие решения судов. Участники: Ольга Богомолец, главный врач Института дерматологии и косметологии доктора Богомолец; Ирена Кильчицкая, первый заместитель председателя КГГА; Марина Соловьева, адвокат; Ольга Пиддубная,адвокат; Вадим Березовский, зав.отделом клинической патофизиологии Института физиологии им. О.Богомольца (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) . Нужна аккредитация. Телефоны: 451-62-41, 8 (097) 290-08-64, 8 (067) 504-59-08.

* * *