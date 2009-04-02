К 11 часам заседание ВР так и не открылось

По состоянию на 11.00 сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины не открыто.

Как передает корреспондент УНИАН, работу парламента блокирует фракция Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну, президиум парламента и правительственную ложу.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не заходил в сессионный зал.

Двери за президиумом заблокированы креслами.

В зале размещены плакаты «Кризис – стоп!», «Власть – в отставку!», «Бездарную власть – на переплавку!».