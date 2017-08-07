В России заявили, что в ответ на санкции США будут сокращать зависимость от доллара

Москва в ответ на новые санкции США активизирует работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее. Теперь это становится насущной необходимостью", - сказал российский дипломат в интервью журналу "Международная жизнь", передает Прайм.

По словам Рябкова, "для нас важно создать работоспособные экономические схемы, где зависимость от доллара, от американской валютно-финансовой системы была меньше", иначе "мы будем все время сидеть у них на крючке - ровно то, что им и нужно".

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США подписал закон о введении новых санкций против России. Ранее 98 из 100 членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР. Законопроект также был одобрен Палатой представителей и направлен на подпись президенту.

Документ, среди прочего, законодательно закрепляет действующие санкции против России, а также создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США об ослаблении санкций против РФ.

В свою очередь, в российском МИД назвали новые санкции "незаконными".

Также, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору. 30 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию должны будут покинуть 755 сотрудников американской дипмиссии.