Кожемякин: коалиция готова внести в ВР кандидатуру премьера

Парламентская коалиция готова внести кандидатуру на должность премьер-министра, в случае вынесения соответствующего решения Конституционным Судом в деле по представлению главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, отвечая на вопрос, не станет ли основанием для роспуска парламента возможное решение Конституционного Суда по поводу того, что новая коалиция все-таки должна была подать кандидатуру премьер-министра Украины для утверждения парламентом.

А.КОЖЕМЯКИН считает, что если такое решение и будет, то оно будет иметь, скорее всего, рекомендательный характер.

«Если коалиции будет рекомендовано подать кандидатуру премьер-министра Украины, то коалиция снова подаст кандидатуру премьера», - сказал он.

На вопрос журналистов, наберет ли кандидатура Ю.ТИМОШЕНКО в таком случае 226 голосов, он ответил: «Я думаю, что мы наберем 226 голосов, а может и больше».

По его словам, вчера «тоже никто не верил, может ли быть 400 голосов за постановление (речь идет о постановлении о назначении даты президентских выборов – УНИАН), но так вышло, как вышло».

Как известно, после того, как НУ-НС заявила о выходе из коалиции, в конце 2008 года была создана новая коалиция при участии блока Литвина.

После этого в парламент не вносилась кандидатура на должность премьер-министра Украины, а осталась на этом посту Ю.ТИМОШЕНКО.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в КС относительно разъяснения данной ситуации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 апреля, Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начнет рассмотрение дела по конституционному представлению Президента Украины относительно официального толкования положения части восьмой статьи 83 Конституции Украины в системной связи с положениями частей шестой, седьмой статьи 83, пункта 9 части первой статьи 106, частей третьей, четвертой статьи 114 Конституции Украины.

По мнению главы государства, данное положение Конституции Украины нуждается в разъяснении, поскольку сформированная в Верховной Раде VІ созыва коалиция депутатских фракций «Блока Юлии Тимошенко», Блока «Наша Украины – Народная Самооборона», «Блока Литвина» не внесла Президенту предложений о формировании правительства, что свидетельствует о неоднозначном понимании указанного положения Конституции и является основанием для его официального толкования Конституционным Судом Украины.