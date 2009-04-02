ГЛАВНОЕ на 2 апреля (день)

Банковский сектор

Национальный банк Украины считает возможным рекапитализировать максимум 8 коммерческих банков. Об этом в комментарии УНИАН заявил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

При этом он сообщил, что НБУ пока не подготовил для правительства официальный перечень банков, требующих рекапитализации.

“Мы пока работаем в этом направлении. Работа новая и, соответственно, много вопросов, которые не урегулированы, в частности касаемо оценки капитала, порядка удовлетворения требований и т. д.», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

При этом он высказал надежду, что Нацбанк сможет завершить эту работу и подать в Кабмин список банков для рекапитализации в течение 10 дней.

А.ШАПОВАЛОВ сообщил, что на сегодняшний день по тем критериям, которые определил НБУ, претендовать на рекапитализацию могут 26 банков.

“Могу сказать, что 26 банков по тем критериям, которые мы определили, могут претендовать на рекапитализацию. Но, по нашим оценкам, максимальное число таких банков может быть 8, это - максимальное количество, которое, скорее всего, пойдет на рекапитализацию”, - сказал А.ШАПОВАЛОВ. При этом он не уточнил, о каких именно банках идет речь.

Вместе с тем, источники в Нацбанке уточнили УНИАН, что прежде всего рекапитализацию планируется банков “Надра”, “Укрпромбанк” и “Финансы и кредит”.

Напомним, как сообщалось на сайте Министерства экономики Украины со ссылкой на главу ведомства Богдана ДАНИЛИШИНА, правительство намерено единолично иметь контрольный пакет первых двух рекапитализированных банков.

«Относительно капитализации банков - уже в ближайшее время правительство выкупит не менее чем 50%+1 акция и капитализирует первые два коммерческих банка, и начнет процесс их оздоровления», - отметил министр.

На сегодня официально обнародованы инициативы нескольких банков по участию в их капитале государства. Среди них: банк «Надра», «Укрпромбанк», «Родовид Банк» (в них введены временные администрации), а также, по инициативе акционеров - банк «Финансы и Кредит» и «Укргазбанк».

В Госбюджете Украины на 2009 год на рекапитализацию банков заложено 44 млрд. гривень (1 долл. – 7,70 грн.). Эта сумма, по согласованию с Международным валютным фондом, не будет включаться в сумму государственного долга страны.

Валютный рынок

На украинском межбанке к 12:00 котировки составили 8,1850/8,2250 грн./долл. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2330/8,2980, к 12:00 ценовые уровни скатились к диапазону 8,1850/8,2250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2425/0,2460, к 12:00 котировки ушли вниз - 0,2415/0,2440. На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился, и к 12:00 достиг уровня 33,7270 (-0,1880).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3259/61, к 12.00 незначительно поднялись к уровням 1,3281/83. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9140/ 11,0061, к 12:00 они снизились до 10,8503/10,9094.

Средний курс покупки/продажи доллара без изменений – 8,21/8,29 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по цене 8,21 грн., продают – по 8,29 грн. Средний курс покупки-продажи наличного доллара сохранен без изменений с 1 апреля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,05-8,26 грн., по продаже – 8,265-8,32 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по цене 10,77 грн., продают – по цене 11,09 грн. (курс покупки/продажи евро почти не изменился по сравнению 1 апреля). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,96 грн., по продаже евро - в пределах 10,98-11,20 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня составил в среднем 0,2237 грн., продажи – 0,2507 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 1 апреля). Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,242 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,22 грн., продают – по 8,28 грн. (курсы почти не изменились с 1 апреля). Средний курс покупки евро в киевских банках повысился на 0,5% - до 10,10,84 грн. , продажи – незначительно уменьшился и составляет 11,09 грн.

Курс покупки/продажи российского рубля в среднем по банкам почти не изменился, по сравнению с 1 апреля, и составил на сегодня 0,2235/0,2554 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,17/8,30 грн., евро – 10,70/11,10 грн., рубль – 0,21/0,24 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,60/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,18/8,25 грн., евро – 10,83/11,03 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 2 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,19942, к российскому рублю – 0,22683.

Финансовые новости

В госбюджет за I квартал поступило 43,8 млрд. грн. – 101,3% плана В государственный бюджет Украины по итогам первого квартала поступило без учета возмещения НДС и собственных поступлений бюджетных организаций в Спецфонд, 43,8 млрд. грн., что составляет 101,3% от плана.

Как передает корреспондент УНИАН, такие оперативные данные сообщила на брифинге журналистам председатель Государственного казначейства Украины Татьяна СЛЮЗ.

Она уточнила, что в общий фонд госбюджета к 1 апреля поступило 34,4 млрд., в специальный фонд – 9,4 млрд. грн.

За март поступления в Госбюджет составили 17,9 млрд. грн., из них в общий фонд - 12,8 млрд. грнд., в спецфонд – 5,1 млрд. грн.

Напомним, на 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн.

Стабфонд Украины располагает 5,5 млрд. грн. В Стабилизационном фонде Украины на сегодняшний день сконцентрировано 5,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщила председатель Государственного казначейства Татьяна СЛЮЗ.

“Есть средства Стабилизационного фонда, которые находятся на едином казначейском счету, и на сегодняшний день с учетом отчислений, которые мы провели в этом году, эта сумма составляет ориентировочно около 5,5 млрд. грн.”, - сказала Т.СЛЮЗ.

Отметим, 31 октября 2008 г. Верховная Рада приняла закон о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса. 3 ноября документ подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, предусматривается, что средства Стабилизационного фонда в размере почти 5 млрд. грн. будут использованы на удешевление кредитов для АПК, 5 млрд. грн. – в поддержку угольного производства, а также на финансирование подготовки к Евро-2012.

За первый квартал государство возместило НДС на 7,1 млрд. грн. В первом квартале текущего года государство возместило предприятиям 7,1 млрд. грн. налога на добавленную стоимость. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Государственного казначейства Украины Татьяна СЛЮЗ сегодня на брифинге.

При этом она уточнила, что зернотрейдерам возмещено 935 млн. грн. НДС.

Напомним, по информации Государственной налоговой администрации Украины, по состоянию на 23 февраля т.г. сумма невозмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) составляла около 3 млрд. грн. (на 1 января 2008 г. эта сумма составляла 4,2 млрд. грн.).

Макропоказатели

В Украине отмечается тенденция по снижению инфляции На сегодняшний день в Украине отмечается тенденция по снижению инфляции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственного комитета статистики Александр ОСАУЛЕНКО в комментарии журналистам сегодня.

Он отметил, что такой вывод можно сделать по предварительным анализам данных статистики за март по сравнению с февралем т.г..

“Оперативные данные показывают тенденцию по снижению инфляции”, - сказал А.ОСАУЛЕНКО.

При этом А.ОСАУЛЕНКО он отметил, что окончательные данные инфляции за март будут 6 апреля.

В Украине в феврале к январю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,5%, в феврале т.г. к февралю 2008 года инфляция составила 20,9%.

По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-февраль 2009 года к декабрю 2008 года) рост потребительских цен составил 4,4%. Индекс потребительских цен за январь-февраль 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличился на 21,6%.

Социальная политика

Кабмин объявил предупреждения трем министрам за увеличение долгов по зарплатам на подведомственных предприятиях Правительство объявило предупреждения трем министрам - министру обороны Юрию ЕХАНУРОВУ, министру региональной политики и строительства Василию КУЙБИДЕ и председателю Государственного комитета по водному хозяйству Василию СТАШУКУ - за увеличение задолженности по выплате заработных плат на подведомственных предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Увеличилась задолженность по государственным предприятиям трех центральных органов власти – это Министерство обороны, Министерство региональной политики и строительства и Государственный комитет по водному хозяйству. Руководителям этих министерств и комитета на сегодняшнем заседании правительства вынесено предупреждение», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Министр сообщила, что общая задолженность по выплате зарплат на экономически активных всех форм собственности предприятиях на конец марта составила 812 млн. грн., в том числе на предприятиях государственной собственности - 166 млн. грн.

«Задолженность за март сократилась на 60%, или в абсолютных цифрах - на 251 млн. грн.», - сообщила она.

В то же время, по словам Л.ДЕНИСОВОЙ, правительство объявило благодарность министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру ШАНДРЕ, министру труда и социальной политике Л.ДЕНИСОВОЙ и министру угольной промышленности Виктору ПОЛТАВЦУ за ликвидацию задолженности по выплате заработной платы на подведомственных этим министерствам предприятиях.

Л.ДЕНИСОВА также сообщила, что правительство продолжит контроль за состоянием выплаты заработных плат на предприятиях, а 25 апреля снова рассмотрит вопрос о результатах работы центральных органов власти по ликвидации задолженности в январе-марте 2009 года. «В том случае, если задолженность по зарплате по государственным предприятиям сохранится, премьер-министр предпримет меры по привлечению руководителей центральных органов исполнительной власти к дисциплинарной ответственности», - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

Приватизация

Фонд госимущества сохранил за собой управление корпоративными правами «Укртелекома», «Турбоатома» и ОПЗ Кабинет министров Украины отменил свои распоряжения №1335 от 17 октября 2008 г. и №717 от 16 мая 2008 г., которыми предусматривалась передача КМУ от Фонда госимущества управления корпоративными правами предприятий «Укртелеком», «Турбоатом», Одесский припортовый завод, а также ряда предприятий, подведомственных Министерству промышленной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил журналистам, что такое решение Кабмин принял на своем сегодняшнем заседании.

«Это чисто техническое решение, поскольку Фонд госимущества, возглавляемый Валентиной СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО (экс-председатель ФГИУ - УНИАН), так и не передал правительству управление корпоративными правами этих предприятий», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Транспортная сфера

Киевсовет удовлетворил протест прокуратуры Киева о введении платного въезда автомашин в столицу Киевский городской совет удовлетворил протест заместителя прокурора Киева от 24 февраля 2009 года на решение горсовета от 22 января этого года «Об утверждении комплекса мер, направленных на усовершенствование организации дорожного движения и улучшения экологического состояния Киева». Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 107 из 119 депутатов Киевского городского совета.

Таким образом, депутаты отменили свое предыдущее решение о въезде в город, принятое в январе этого года.

Депутаты согласились, что выдвинутые прокуратурой замечания являются обоснованными.

Напомним, 22 января Киевский городской совет утвердил введение сбора с транзитного транспорта на въездах в Киев.

Госавиаадминистрация сообщает о появлении новых летних авиарейсов Госавиаадминистрация сообщает о появлении ряда новых авиарейсов в летнем расписании этого года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и связи – глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ.

По его словам, с 29 марта по 24 октября этого года будет действовать расписание регулярных рейсов, в соответствии с которым десять украинских авиаперевозчиков будут выполнять регулярные рейсы по 103 международным маршрутам в 45 стран, 39 иностранных авиакомпаний – по 77 маршрутам в 31 страну. Также пяти украинским авиакомпаниям утверждено расписание на регулярные полеты в пределах Украины по десяти внутренним авиалиниям.

При этом А.ДАВЫДОВ отметил, что с 29 марта в Украине начала выполнять регулярные рейсы британская авиакомпания «ВМІ” по маршруту Лондон – Киев. Ожидается, что в мае начнет полеты между Кельном и Киевом немецкая низкобюджетная компания Germanwings, в мае начнет полеты российская “Ют Эйр”. Кроме того, планируется начало полетов по маршруту Калининград – Симферополь российского авиаперевозчика KDavia, по маршруту Тбилиси – Харьков - «Грузинских авиалиний». Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» получила разрешение на выполнение рейсов Львов – Милан и Симферополь – Мюнхен, авиакомпания «Аэросвит» начнет выполнение рейсов из Киева в Дюссельдорф и из Львова в Тель-Авив, а также Киев – Астана. Авиакомпания «Донбассаэро» начнет выполнять новый рейс по маршруту Киев – Вильнюс.

Как отметил А.ДАВЫДОВ, расписание может меняться, поскольку поступают новые заявки на полеты. В частности, Госавиаадминистрация получила заявку от греческой компании на рейс Салоники – Киев. Ведется работа с авиакомпанией Air Berlin, которая планирует создание базы в Киеве, добавил замминистра.

Киевскому метро не хватит средств на зарплаты при увеличении стоимости электроэнергии Увеличение стоимости электроэнергии приведет к тому, что КП «Киевский метрополитен» не сможет выплатить работникам заработные платы в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный инженер КП «Киевский метрополитен» Владимир ЗЕЛЬ сегодня во время пресс-конференции.

Он сообщил, что на сегодня метрополитен зарабатывает около 41-42 млн. грн. в месяц. Около 37-38 млн. грн. из этой суммы направляются на выплату зарплат работникам, 5-6 млн. грн. – на электроэнергию.

«Если цена электроэнергии увеличится в три раза, то предприятие будет платить за нее до 40% от своей прибыли», - говорит В. ЗЕЛЬ. По его словам, из-за этого не будет хватать средств на заработные платы работникам.

Количество работников КП «Киевский метрополитен» на сегодня составляет около 8 тыс., сообщил он.

(УНИАН)