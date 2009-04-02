СП: Кабмин должен заняться отставкой Черновецкого

Сегодня существуют все предпосылки и юридические основания для того, чтобы работа Киевской городской государственной администрации была рассмотрена на специальном заседании Кабинета министров.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заявил глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, комментируя многочисленные обращения в адрес главы государства от политических сил и общественных организаций относительно неудовлетворительного выполнения столичной властью функций управления городом.

По словам В.БАЛОГИ, анализ состояния дел в Киеве свидетельствует о многочисленных просчетах КГГА в жизнеобеспечении мегаполиса, в частности, в бюджетной и коммунальной сферах, строительстве, транспорте, образовании, здравоохранении. Он отметил, что Президент неоднократно остро критиковал городскую власть и лично Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО за допущенные кризисные явления и постепенный упадок столицы. “Глава государства отменил некоторые решения КГГА, которые противоречили законодательству и вызвали резко негативный резонанс у киевлян”, - отметил В.БАЛОГА.

«В то же время Кабинет министров проявляет к проблемам Киева и авантюрным инициативам киевской власти удивительную апатию, особенно если вспомнить обличительную риторику БЮТ и премьера Ю.ТИМОШЕНКО о деятельности и стиле руководства Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Хотя уже давно назрела необходимость рассмотреть на заседании правительства, как КГГА и ее председатель справляются с функциями исполнительной власти. Единственным объяснением такого правительственного равнодушия к работе столичной власти, а следовательно, и к проблемам киевлян, является личная мотивированная заинтересованность Ю.ТИМОШЕНКО в как можно дольшем сохранении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в кресле градоначальника», - считает В.Балога.

Однако, как отметил глава Секретариата, “рано или поздно Кабмин должен прислушаться к требованиям миллионов жителей столицы навести порядок в Киеве”. “Правительству следует как можно скорее посвятить киевской теме специальное заседание, по итогам которого подать Президенту соответствующие предложения, в том числе и кадровые. Одним из них может быть представление на освобождение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА. Думаю, глава государства внимательно прислушается к такой рекомендации», - сказал В.БАЛОГА.