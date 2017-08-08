Adidas к концу года закроет в России еще 160 магазинов

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas закроет около 160 магазинов в России за 2017 год. Об этом рассказали исполнительный директор Adidas Каспер Рорштед и финансовый директор компании Харм Ольмайер во время телеконференции с инвесторами по итогам первого полугодия 2017 года.

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«Мы ожидаем, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефть», — заявил Рорштед. По его словам, руководство принимает меры в отношении российского рынка. «Мы уже закрыли более 100 магазинов и закроем еще 50 до конца года», — пояснил он, передает РБК.

Как заметил Ольмайер, за год придется закрыть до 160 магазинов, так как Россия остается единственным регионом присутствия Adidas со снижающейся выручкой.

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Закрытие магазинов обусловлено исключительно оптимизацией портфеля, а не выходом с рынка или значительным сокращением доли бизнеса, замечает представитель российского Adidas. В 2017 году в том числе планируется открыть более 20 новых и улучшить 90 существующих рентабельных магазинов. При этом сокращения персонала в головном офисе в России не планируется, подчеркивает он.

Adidas — крупнейший иностранный спортивный ретейлер в России. Однако российский рынок подводит Adidas уже не первый год, поэтому компания вынуждена закрывать магазины. Впервые менеджмент компании решил существенно сократить план открытия новых магазинов в 2014 году «из-за возросших рисков изменения потребительских настроений и трат в регионе». В 2015 году компания закрыла около 200 магазинов, открыв 100 новых торговых точек. «Мы стали жертвами собственного успеха, — говорил тогда бывший исполнительный директор компании Генберт Хайнер. — Будучи уверенным лидером рынка, мы оказались чувствительны к ухудшению экономической ситуации и снижению потребительских настроений». Еще 80 магазинов было закрыто в 2016 году.

По итогам первого полугодия 2017 года выручка группы в России и СНГ выросла на 10%, до €341 млн, говорится в отчете компании. При этом без учета валютных колебаний она сократилась на 10%. Валовая прибыль Adidas в России ​выросла на 22%, до €220 млн.