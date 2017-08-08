Крупнейший в Польше портал по продаже ж/д билетов запустил украинскую версию сайта

Крупнейший в Польше портал по продаже ж/д билетов KOLEO запустил украиноязычную версию сайта. Теперь сервис будет доступен пассажирам на шести языках, сообщает ЦТС.

Читайте также"Укрзализныця" отложила запуск поезда Львов – Краков

Чтобы сменить язык портала KOLEO, клиенту необходимо пролистать страницу в самый низ, и в нижнем правом углу сменить флаг Польши на флаг Украины. После этого произойдет смена языка. Кроме польского и украинского, портал также доступен на русском, английском, немецком и французском языках.

Команда KOLEO в сотрудничестве с украинской общиной залила в систему более 2000 сообщений на украинском языке. Благодаря этому весь процесс покупки билета на поезд, от поиска маршрута до оплаты, производится на украинском языке. Также клиенты KOLEO смогут почитать на украинском языке справочную информацию, например, расписание, расстояние и т.д.

Читайте такжеЛоукостер Wizz Air запускает два новых рейса из Киева в Польшу

"Украинская община, которая проживает в Польше и пользуется поездами в нашей стране, является динамично растущей группой клиентов KOLEO. Мы решили облегчить им покупку билетов в нашем приложении и на сайте koleo.pl. Поэтому весь процесс покупки билета в KOLEO уже можно выполнить на украинском языке", - прокомментировал Куба Чайковски, президент компании Astarium, которая владеет торговой маркой KOLEO.

Портал KOLEO начал работу в феврале 2016 года. Название образовано от польского слова kolej, что в переводе означает железная дорога. KOLEO является авторизированным дистрибьютором 9 ж/д перевозчиков Польши, которые обслуживают более 80% пассажиров поездов.