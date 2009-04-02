Курс НБУ на 03.04.2009

Официальный курс НБУ на 03.04.09100 USD США – 770.0000 (2 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1031.1840 (2 апреля – 1019.9420) 10 RUR – 2.2806 (2 апреля – 2.2683) Учетные курсы банковских металлов на 03.04.09 за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото-70435.75 (2 апреля-70801.50) 961 XAG 10 Серебро-991.76 (2 апреля-999.46) 962 XPT 10 Платина-87780.00 (2 апреля-86779.00) 964XPD10 Палладий-16940.00(2 апреля-16709.00)

Официальный курс НБУ на 03.04.09 100 USD США – 770.0000 (2 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1031.1840 (2 апреля – 1019.9420) 10 RUR – 2.2806 (2 апреля – 2.2683) Учетные курсы банковских металлов на 03.04.09 за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото-70435.75 (2 апреля-70801.50) 961 XAG 10 Серебро-991.76 (2 апреля-999.46) 962 XPT 10 Платина-87780.00 (2 апреля-86779.00) 964XPD10 Палладий-16940.00(2 апреля-16709.00)

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