ГЛАВНОЕ на 2 апреля (вечер)

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что полностью растаможила 11 млрд. куб. м, которые швейцарский трейдер RosUkrEnergo считает своими.

Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ в ходе интернет-конференции на портале ЛИГА.

«Мы не хотели комментировать прохождение судебного процесса в Стокгольме, единственное, в чем можем заверить: что на сегодня не существует иска относительно 11 млрд. кубометров газа, которые находятся на балансе НАК "Нафтогаз Украины". Этот газ на сегодня полностью растаможен и находится в полной собственности компании», – сказал он.

Украина в полном объеме выполняет финансовые обязательства за поставки российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Расчеты за газ, так же, как и по всем обязательствам, правительство осуществляет своевременно в полном объеме – за январь и февраль мы рассчитались своевременно, и за март расчеты также будут произведены, как это и предусмотрено контрактом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что больше никакой нестабильности в деятельности НАК «Нафтогаз Украины» и национальной газотранспортной системы не будет.

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитается с ОАО «Газпром» за поставленный в марте 2009 года российский газ в установленные договором сроки.

Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ в ходе интернет-конференции на портале ЛИГА.

«На сегодня мы аккумулируем необходимые средства и планируем, как и в предыдущем месяце, рассчитаться за потребленный газ с «Газпромом». Можно сказать, что в этом вопросе наши компании взаимодействуют в штатном режиме», – сказал он.

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-марте сократила транзит природного газа в страны Европы на 52,7%, или на 18,3 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 16,4 млрд. куб. м.

Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ в ходе интернет-конференции на портале ЛИГА.

«За этот период, по оперативным данным, Украина потребила около 2,5 млрд. кубометров, страны ЕС - 16,4 млрд. кубометров. Мы говорим о том газе, который прошел по территории Украины», – сказал он.

При этом он добавил, что «относительно ограничения объемов переговоры между НАК и «Газпромом» продолжаются».

Финансовый рынок

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины сегодня приняли совместное постановление об усовершенствовании порядка рекапитализации проблемных коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«По сути, речь идет о выкупе правительством контрольных пакетов акций таких банков. Сегодня мы такое постановление приняли, и после того как оно будет опубликовано, у нас будут все возможности для того, чтобы правительство имело возможность приобрести такие банки и защитить людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр не уточнила названия банков, пакеты акций которых правительство планирует выкупить в первую очередь. «Мы изучим ситуацию и выберем те банки, в которых пострадало наибольшее количество вкладчиков и в которых наибольшее количество клиентов. После того как правительство примет окончательное решение, я объявлю эти банки», - пояснила она.

Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял решение об увеличении уставных капиталов «Укрэксимбанка» и "Ощадбанка" соответственно на 300 млн. грн. и 650 млн. грн., но это решение вступит в силу только после позитивного заключения Национального банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы Правления НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Решение принято, но еще должны продолжиться консультации, поскольку в соответствии с законом, для принятия такого решения необходимо позитивное заключение Национального банка. Учитывая, что к нам соответствующее обращение правительства поступило только сегодня, то понятно, что и заключения такого нет», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

При этом он подчеркнул, что решение принято, но вступит в силу только после согласования с Национальным банком.

А.ШАПОВАЛОВ также не уточнил, за счет каких средств правительство планирует увеличить уставные капиталы двух государственных банков. «Правительство предлагает за счет ценных бумаг, а Национальный банк – живыми деньгами», - отметил он.

Национальный банк Украины продлил срок диагностики малых и средних банков.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС), размещенном на официальном сайте ассоциации.

«В ответ на обращение ассоциации о подходах к диагностике украинских банков, которые относятся к группе малых и средних, Национальный банк принял решение максимально увеличить сроки предоставления такими банками соответствующего отчета», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в банках, в которых действует временная администрация, Нацбанк разрешил проводить такую диагностику самим администраторам.

Эксперты УКБС отмечают, что увеличение срока проведения диагностики будет способствовать составлению аудиторами качественного отчета.

Кроме того, по мнению экспертов, существует ряд несогласованностей относительно определения реального финансового состояния банка, в частности, подходы, которые требует применять НБУ, исключают любое обеспечение кредитов, кроме недвижимости. Также вводится слишком жесткий подход к портфелю ценных бумаг.

УКБС отмечает, что постановлением правления НБУ №80 предусмотрено частичное возмещение банкам 3 и 4 групп расходов на проведение диагностического обследования за счет средств гранта ЕБРР. В письме Нацбанка, адресованном УКБС, сказано, что процедура и принципы такого возмещения в ходе переговоров с ЕБРР на данный момент не согласованы. В ассоциации уверены, что оперативное решение данного вопроса положительно повлияет на функционирование малых и средних банков в условиях кризиса.

В сообщении не указан срок, на который продлена диагностика банков. Ранее планировалось, что банки 3 и 4 группы должны провести диагностику за свой счет до 15 апреля.

Национальный банк Украины в среду, 1 апреля, привлек средства под депозитные сертификаты на сумму 158 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно размещенной информации, НБУ привлек средства от трех банков сроком на 14 дней под 12% годовых.

Министерство внутренних дел Украины передало Государственной налоговой администрации Украины материалы для вероятного возбуждения уголовного дела за неуплату налогов мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, его семьей после продажи в прошлом году акций «Правэкс-Банка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Полтаве заявил министр внутренних спал Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что «согласно действующему законодательству, такие налоги платятся в первом квартале следующего году после продажи, то есть срок «обдумывания» своих поступков у господина ЧЕРНОВЕЦКОГО и членов его семьи завершился 31 марта».

“На данный момент материалы для вероятного возбуждения уголовного дела от милиции переданы в Государственную налоговую администрацию, и именно в их компетенции рассмотрение этого дела», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, напомнив, что в конце прошлого года сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины, изучая запрос одного из народных депутатов относительно продажи «Правэкс-Банка», установили, что в бюджет не были оплачены почти 480 млн. грн. налогов.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО допустил, что, «очевидно, господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ пытается забыть об этом – у него вообще в последнее время есть провалы в памяти, поскольку в последнее время заявлял, что меня обнимал и целовал. После этих слов мне еще и еще раз хочется пожелать ему выздоровления в израильской клинике, где он сейчас проходит лечение. А одновременно с выздоровлением к нему, очевидно, вернется память и необходимость уплаты налогов на территории Украины».

В контексте этого, Ю.ЛУЦЕНКО выразил надежду, что «коллеги из Государственной налоговой администрации также будут активно способствовать возвращению памяти тем, кто, с нашей точки зрения, совершил действия для избежания налогообложения в особо крупных размерах”.

Как сообщалось, 4 февраля 2008 года был подписан договор между одним из итальянских банков и АКБ "Правэкс-Банк" о продаже 100% пакета акций “Правэкс-Банка” стоимостью 750 млн. дол.

Позже Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что продажа «Правэкс-Банка» происходила через оффшорные структуры, что позволило мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ избежать уплаты налогов.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2330/8,2980, к 12:00 ценовые уровни скатились к диапазону 8,1850/8,2250. К закрытию цены зафиксировались на уровнях 8,1850/8,2680 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2425/0,2460, к 12:00 котировки ушли вниз - 0,2415/0,2440. К закрытию торгов котировки составили 0,2410/0,2430.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,5600 (-0,3550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3259/1,3261, к закрытию торгов цены ушли вверх - 1,3383/1,3385. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9140/11,0061, к 12:00 котировки снизились до 10,8503/10,9094. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровней 10,8503/10,9664.

НБУ на 3 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 2 апреля – 770.0000)

100 EUR – 1031.1840 (на 2 апреля – 1019.9420)

10 RUR – 2.2806 (на 2 апреля – 2.2683)

Фондовый рынок

В первом квартале 2009 года в Украине зафиксировано 16 дефолтов по облигациям, из них 7 дефолтов по облигациям корпоративного сектора, 9 – по финансированию строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Станислав ДУБКО.

Согласно его информации, в 2008 году в Украине было зафиксировано 22 дефолта, из них 17 дефолтов (10 - по корпоративному сектору, 7 - по финансированию строительства) зафиксированы в четвертом квартале.

С.ДУБКО отметил, что сегодня только 11% строительных компаний – эмитентов облигаций смогут своевременно выполнить свои обязательства.

По его словам, количество дефолтов по целевым облигациям имеет стабильную динамику к росту, скорее всего их количество в дальнейшем будет расти.

В то же время, по словам старшего юриста юридической фирмы «Василь Кисиль и Партнеры» Натальи ДОЦЕНКО-БЕЛОУС, ситуация, когда эмитент облигаций не может выполнить свои обязательства, не всегда является ситуацией дефолта, и в ряде случаев успешно преодолевается эмитентом.

По информации Н. ДОЦЕНКО-БЕЛОУС, на сегодня существует пять моделей правового реагирования эмитента на возможный дефолт. Первая модель подобного реагирования предполагает замену облигационного обязательства на другой вид обязательств. В соответствии со второй моделью эмитент осуществляет погашение облигаций путем передачи имущественных прав на квартиру, при этом используется акт приема-передачи квартиры, подписываемый сторонами под отлагательным условием. Третья модель предусматривает признание эмиссии недействительной, данная модель может быть реализована до завершения срока обращения облигаций, предусмотренного проспектом эмиссии. Четвертая модель основывается на погашении целевых облигаций денежными средствами. Пятая модель подобного реагирования предполагает возврат номинальной стоимости непредъявленных к погашению облигаций по истечении срока их погашения.

Адвокат также отметила, что уникальностью дефолта как особого правового явления является то, что он не имеет законодательно предусмотренных последствий для эмитента, в частности в уголовной, административной или финансовой плоскостях.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 апреля, вырос на 3,02% – до 236,31 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Общий объем торгов за день составил 47 млн. 770,2 тыс. грн.

Лидерами ценового роста по результатам сегодняшних торгов стали акции Авдеевского коксохимического завода (на 11,29%) и «Укрнафты» (на 8,92%).

Новости для киевлян

Сегодня существуют все предпосылки и юридические основания для того, чтобы работа Киевской городской государственной администрации была рассмотрена на специальном заседании Кабинета министров.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заявил глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, комментируя многочисленные обращения в адрес главы государства от политических сил и общественных организаций относительно неудовлетворительного выполнения столичной властью функций управления городом.

По словам В.БАЛОГИ, анализ состояния дел в Киеве свидетельствует о многочисленных просчетах КГГА в жизнеобеспечении мегаполиса, в частности, в бюджетной и коммунальной сферах, строительстве, транспорте, образовании, здравоохранении. Он отметил, что Президент неоднократно остро критиковал городскую власть и лично Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО за допущенные кризисные явления и постепенный упадок столицы. “Глава государства отменил некоторые решения КГГА, которые противоречили законодательству и вызвали резко негативный резонанс у киевлян”, - отметил В.БАЛОГА.

«В то же время Кабинет министров проявляет к проблемам Киева и авантюрным инициативам киевской власти удивительную апатию, особенно если вспомнить обличительную риторику БЮТ и премьера Ю.ТИМОШЕНКО о деятельности и стиле руководства Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Хотя уже давно назрела необходимость рассмотреть на заседании правительства, как КГГА и ее председатель справляются с функциями исполнительной власти. Единственным объяснением такого правительственного равнодушия к работе столичной власти, а следовательно, и к проблемам киевлян, является личная мотивированная заинтересованность Ю.ТИМОШЕНКО в как можно дольшем сохранении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в кресле градоначальника», - считает В.Балога.

Однако, как отметил глава Секретариата, “рано или поздно Кабмин должен прислушаться к требованиям миллионов жителей столицы навести порядок в Киеве”. “Правительству следует как можно скорее посвятить киевской теме специальное заседание, по итогам которого подать Президенту соответствующие предложения, в том числе и кадровые. Одним из них может быть представление на освобождение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА. Думаю, глава государства внимательно прислушается к такой рекомендации», - сказал В.БАЛОГА.

Депутаты Киевского городского совета с четвертой попытки вернулись к проекту решения об отклонении протеста заместителя прокурора Киева от 24 ноября 2008 года на решения горсовета, связанные с продажей пакетов акций ОАО «АК «Киевводоканал», ОАО «Киевгаз», ОАО «Хлеб Киева», высшего учебного заведения «Открытый международный университет развития человека «Украина» и ООО «Метровагонсервис» КП «Киевский метрополитен» и поддержали его.

Как передает корреспондент УНИАН, за отклонение протеста отдал голос 61 из 107 депутатов, присутствующих в зале Киевсовета.

После того, как повестка дня сегодняшнего заседания была исчерпана, представители фракции «Гражданский актив Киева» озвучили предложение вернуться к отклонению данного протеста прокуратуры. В голосовании за возвращение к повторному рассмотрению вопроса свою поддержку оказали 55 из 106 депутатов, присутствующих в зале. При этом депутаты оппозиционных фракций голосовали против и выкрикивали «Позор!».

Не набрав необходимого количества голосов для переголосования проекта решения об отклонении протеста прокуратуры, депутаты рассмотрели другой вопрос повестки дня, который также не был с первой попытки поддержан в сессионном зале.

После этого представитель ГАК снова взял слово и предложил вернуться к протесту. Для возвращения к рассмотрению вопроса опять было проведено голосование, которое набрало также мало голосов – 59.

Депутат ГАК Александр ПАБАТ заявил, что не сработала его карточка и в связи с этим он требует вопрос рассмотрения протеста поставить на новое голосование. И уже после этого нового голосования депутаты 61 голосом поддержали возвращение к рассмотрению проекта решения об отклонении протеста прокуратуры. Принятие проекта решения уже по существу также поддержал 61 депутат.

Киевский городской совет разрешил осуществлять в столице продажу земельных участков несельскохозяйственного назначения с рассрочкой на срок не более 5 лет с ежемесячной выплатой равными частями.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято большинством депутатов сегодня на заседании сессии.

Депутаты определили, что решение о продаже земельных участков лицам, которые подали ходатайство о покупке соответствующих земельных наделов, принимаются при условии уплаты такими лицами аванса в размере 20% стоимости земельного участка, определенного по нормативно-денежной оценке.

Сегодняшнее решение Киевсовета является временным и будет действовать до утверждения Кабинетом Министров Украины порядка осуществления расчетов за приобретение земельных участков с рассрочкой платежей, который на сегодня еще не определен правительством.

Решение депутатов Киевсовета принято, учитывая влияние финансового кризиса и с целью увеличения бюджетных поступлений от продажи земельных участков и руководствуясь Земельным кодексом Украины, говорится в документе.

Международные новости

Европейский центробанк (ЕЦБ) снизил основную учетную ставку, по которой он кредитует другие банки, до рекордно низкого уровня 1,25%, сообщает BBC.

До сегодняшнего дня ставка в зоне хождения евро составляла 1,5%, и большинство экспертов предсказывали, что она будет снижена до 1%.

За последние месяцы ЕЦБ неоднократно прибегал к снижению учетной ставки, что призвано стимулировать экономику стран еврозоны, пострадавших от мирового финансового кризиса.

Еще в октябре 2008 года процентная ставка ЕЦБ равнялась 4,25%.

Страны "большой двадцатки" (G20) выделят на поддержку экономики 5 трлн. долл. к 2010 г. Об этом заявил нынешний председатель "большой двадцатки" премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН, представляя итоги сегодняшней встречи лидеров G20 в Лондоне, сообщает РБК.

По словам Г. БРАУНА, Международному валютному фонду (МВФ) и другим финансовым институтам будет выделен 1 трлн. долл. - 250 млрд. долл. будут выделены через SDR (валюта Международного валютного фонда), а 500 млрд. долл. будут выделены для МВФ дополнительно. Еще 250 млрд. долл. будут выделены для поддержания торговли.

Премьер Великобритании особо подчеркнул, что на саммите было достигнуто редкое единство по ключевым вопросам. Он отметил, что предлагаемая саммитом программа не покончит с рецессией сразу, но должна заметно сократить ее срок и спасти рабочие места.

Так, сообщил он, по итогам саммита стороны договорились решительно покончить с так называемыми "налоговыми оазисами", которые не делятся информацией с налоговыми службами, а также с банковской тайной как таковой. При этом премьер пообещал уже сегодня опубликовать согласованный на саммите список стран, являющихся такими "оазисами".

Кроме того, были сформированы принципы реформирования мировой банковской системы. В первую очередь страны G20 намерены привести к жесткому регулированию "теневую" сторону банковской деятельности - например, хедж-фонды. Одновременно более жесткому регулированию и проверке на конфликт интересов будут подвергнуты рейтинговые агентства. Г.БРАУН также добавил, что должны быть установлены единые международные правила отчетности, а очистка балансов банков от проблемных активов должна также проходить при едином для всех стран подходе.

Британский премьер также сообщил, что "большая двадцатка" соберется еще раз в этом же году, чтобы обсудить проделанную с момента сегодняшней встречи работу по борьбе с кризисом.

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