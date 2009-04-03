Доходы Денисовой и ее семьи в 2008 г превысили 1 млн. грн.

Сумма совокупного дохода за прошлый год министра труда и социальной политики Украины Людмилы ДЕНИСОВОЙ составляет 877 тыс. 979,5 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, в соответствии с частью 3 статьи 6 Закона "О борьбе с коррупцией", глава ведомства обнародовала сведения о доходах, ценных бумагах и имуществе, что касаются лично ее и членов ее семьи.

В частности, заработная плата Л.ДЕНИСОВОЙ в 2008 году составляла 220 тыс. 871,34 грн., проценты, дивиденды, роялти – 620 тыс. 956 грн., материальная помощь – 36 тыс. 152 грн.

В то же время совокупный доход членов семьи министра в прошлом году составлял 125 тыс. 230,62 грн., в частности, заработная плата – 52 тыс. 286,56 грн., дивиденды, проценты и роялти – 72 тыс. 944 грн.

В разделе декларации “ведомости о недвижимом имуществе” Л.ДЕНИСОВА отметила, что имеет в частной собственности здание площадью 350,6 кв. м. в г. Ялта (1/4 доли), нежилые помещения площадью 241,7 кв. м. в г. Ялта (1/4 доли) и нежилые помещения в г. Симферополь 933,2 кв. м. (1/4 доли). Среди недвижимого имущества членов семьи министр отметила квартиру в Симферополе площадью 197 кв. м.

Кроме того, в данное время в собственности Л.ДЕНИСОВОЙ имеется автомобиль Audi A6 с объемом двигателя 2510 куб. см. Члены ее семьи владеют автомобилем Rover Mini Cooper.

Министр труда также имеет ценные бумаги на сумму 2 млн. 368 тыс. 955 грн. и 1 млн. 118 тыс. 13 грн. на банковском счете.