Ющенко: в отношениях стран СНГ много политики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в отношениях стран-членов Содружества Независимых Государств много политики, но мало конкретных действий.

Об этом он заявил в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Президента Украины, он выступает за либерализацию отношений между странами СНГ, однако развитию Содружества мешает наличие экономических запретительных мер. По его мнению, причиной этого является то, что в отношениях между странами возникает много политических вопросов. «Много политики, но очень мало таких, продуманных, прагматических решений», - отметил В.ЮЩЕНКО. Он напомнил, что в рамках СНГ принято около 4 тыс. решений, но имплементировано из них только 2,5%.

Президент Украины считает, что СНГ нужно сделать таким, чтобы все страны хотели работать в его рамках. «Уважая самостоятельность и так далее, но сформулировать этот красивый пакет, который бы показал, что мы так нужны друг другу, что это должно быть предложение №1», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО также выступает против ручного управления экономическими отношениями между странами. Вместо этого он предлагает разработать определенные правила и принципы работы. «Так было и на европейском рынке. Никто с органа не начинал. Начали сначала с синхронизации политики, а политика дальше породила организационную, структурную часть – это естественно», - отметил В.ЮЩЕНКО.