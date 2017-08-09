Госслужащим, отвечающим за кибербезопасность, повысили оклады

Кабинет министров Украины увеличил на 20% должностные оклады государственным служащим, которые отвечают за кибербезопасность. Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения.

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В частности, повышаются должностные оклады государственных служащих, выполняющих функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись самой большой хакерской атаке, которая распространяла вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем.

29 июня секретарь Совета национальной безопасности в обороны Украины Александр Турчинов заявил, что кибератака, которая произошла 27 июня продемонстрировал очень низкий уровень специалистов по кибербезопасности, работающих в государственных учреждениях, "из-за низкого уровня зарплаты государственных служащих, что не позволяет привлекать к этой работе высококлассных профессионалов".