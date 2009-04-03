ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 апреля

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «Новый финансовый порядок» пишет о том, что лидеры 20 стран положили конец либеральному капитализму, основанному на невмешательстве государства в экономику. В материале подаются итоговые оценки саммита G20 в Лондоне.

http://delo.ua/news/104217/

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Также «Дело» в материале «Кабинет Министров собирает деньги стахановскими темпами» пишет о том, что в первом квартале госбюджет был перевыполнен. Но резкое падение импорта грозит снижением поступлений в казну на 20% по итогам года. В статье подается экспертная оценка бюджетной политики.

http://delo.ua/news/104216/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Правительство разгрузило контейнеры» пишет о том, что Кабмин вчера упростил таможенное оформление контейнеров в морских портах, в частности позволил импортерам заранее подавать контролирующим органам информацию о грузах в электронном виде, чтобы по прибытии товара в порт при отсутствии нарушений он был оформлен по ускоренной процедуре. Представители портов отмечают, что новый порядок позволит увеличить их пропускную способность на 15%…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1149014

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Тарифы спустили с небес на землю» пишет о том, что Украина последовала примеру мировых авиадержав, решив поддержать перевозчиков в условиях кризиса. Госавиаадминистрация разрабатывает программу скидок на аэропортовые сборы, размер которых будет зависеть от количества перевозимых авиакомпаниями пассажиров. Сами авиаперевозчики хотя и поддерживают инициативу, отмечая, что основные расходы составляют топливные сборы, которые в Украине намного выше, чем в международных аэропортах…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1149007

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«Газета по-киевски» в материале «Кому кусочек квартиры?» разбирается в реалиях рынка недвижимости.

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/04/02/112029.html

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«Экономические известия» подают материал «Затраты на ток сокращаются», в котором отмечают, что отечественные нефтеперерабатывающие предприятия сокращают свои издержки на энергоресурсы. При этом подчеркивается, что вчера Нацкомиссия регулирования энергетики выдала еще одну лицензию на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу. На этот раз — компании «ТНК-ВР Коммерс»…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4178368

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Также издание «Экономические известия» подает материал «Госмонополист отсудил у «Астелита» 25 коп.», в котором пишет о том, что Хозяйственный суд Киева принял решение по иску телекоммуникационной компании «Астелит» (life:)) к ОАО «Укртелеком» в пользу ответчика…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4178373

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Газета «Сегодня» в статье «Выборы президента могут пройти в самый пик кризиса» пишет о том, что, согласно оценкам многих экспертов, пик экономического кризиса следует ожидать осенью, тогда как именно на это время Верховная Рада назначила выборы президента…

http://www.segodnya.ua/news/14043042.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Испугались за операторов» пишет о том, что рРейтинговое агентство Moody`s понизило прогнозы рейтингов МТС и «Вымпелкома»...

http://www.vedomosti.ru/

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Издание «Известия» подает материал «Нужно обратиться к людям, отменить деньги, перестать конкурировать...», в котором пишет о том, что в четверг Минэкономразвития РФ обнародовало результаты обсуждения Программы антикризисных мер правительства (АКМ). Две недели назад на сайте премьера создали раздел, где каждый желающий мог высказать свое мнение по поводу предложений властей. Граждане проявили рекордную активность. Сегодня доработанный проект антикризисной программы будет внесен в правительство. Насколько в нем будут учтены пожелания народа?

http://www.izvestia.ru/economic/article3127041/

(УНИАН)