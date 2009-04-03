Блок Литвина отказался от кабминовского кресла

Блок Литвина отказался от возможного представительства в составе правительства.

Об этом сообщил лидер парламентской фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ в интервью газете «Дело» (№ 53 от 3 апреля 2009 года).

«Действительно, есть решение фракции, что мы не будем принимать политического участия в формировании правительства. Но станем всячески поддерживать положительные действия Кабинета министров. Хотя нам предлагали два поста вице-премьеров, три кресла министров… Но мы придерживаемся решений фракции и политисполкома Народной партии», - сказал И.ШАРОВ.

В то же время лидер фракции убежден, что такое решение ни в коем случае не является способом избежать ответственности за экономическую политику. «Владимир ЛИТВИН, придя на пост спикера, первый заявил, что берет на себя всю ответственность, и мы его в этом поддерживаем. Так что говорить об этом (об избежании ответственности – УНИАН) по крайней мере нетактично. Мотиваций много, но это тема другого интервью»,- пояснил он.

И.ШАРОВ также опроверг информацию о якобы своем намерении возглавить Антимонопольный комитет. «Это все не более чем слухи», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 5 февраля заявила о намерении усилить кадровый состав правительства. В то же время премьер не назвала возможные кадровые замены в составе Кабмина.

Позже Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о готовности осуществить кадровые ротации в правительстве в случае объединения всех политических сил парламента вокруг необходимости преодоления кризисных явлений в экономике.