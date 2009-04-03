«Киев сити инжиниринг» представила технологию быстрого строительства зданий из стальконструкций

На выставке «Строительство и архитектура 2009» компания «Киев сити инжиниринг» представила новейшую технологию сооружения зданий из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киев сити инжиниринг», благодаря универсальности, экономичности, экологичности, безопасности и коротким срокам возведения этот метод строительства получил большую известность в Европе, США и Латинской Америке. В Украине технология ЛСТК презентована впервые.

«Дома из ЛСТК отмечаются высокой термостойкостью, звукоизоляцией и чрезвычайной прочностью. Такие сооружения способны выдержать 9-бальное землетрясение. При более мощных толчках стены лишь деформируются. Оптимальная высота таких зданий - 2-3 этажа, максимальная - 4 этажа. Технологию ЛСТК можно использовать для возведения жилищной, коммерческой и промышленной недвижимости, а также для сооружения надстроек на существующих зданиях», - рассказали в пресс-службе «Киев сити инжиниринг».

Также в пресс-службе отметили, что при сооружении объектов из ЛСТК применяются инновационные американские и европейские технологии, что гарантирует высокое качество, экологичность и прочность сооружений. Основа конструкции дома из ЛСТК - легкая пространственная рама из оцинкованной стали. Она отвечает всем отраслевым стандартам, строительным нормам Украины и международным стандартам. Конструкция дома в 10 раз легче традиционных кирпичных или же железобетонных зданий. Они не нуждаются в массивном фундаменте и монтируются «сухим» методом - без использования тяжелой спецтехники. Благодаря этим качествам, здания из ЛСТК можно возводить на любых ландшафтах, в частности в горах, на болотистой или песчаной почве. Все необходимое для монтажа таких объектов транспортируется обычным грузовиком.

Cтроительство с использованием легких стальных конструкций практикуется в мире более чем полвека. Технология широко используется во многих европейских странах, особенно в Скандинавии, в Австралии, США, Латинской Америке и Канаде.

*** «Киев сити инжиниринг» занимается проектированием, конструированием и сводкой архитектурных сооружений из ЛСТК в Украине. В соответствии с пожеланиями клиента для каждого здания создается индивидуальный проектный план. При строительстве объекта «под ключ» конструируются системы электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и канализации. Срок сводки объекта площадью 100 кв. м «под ключ» составляет 45 дней.

«Киев сити инжиниринг» имеет собственный завод по производству профилируемых металлоконструкций в Киевской области. Предприятие оснащено современным оборудованием, производственные мощности позволяют изготовить за одно изменение профиль для дома площадью 400 кв. м.