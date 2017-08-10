Венесуэла катится в пропасть: уровень инфляции достиг 250%

Депутат национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил, что власти страны бездействуют, несмотря на ускоренно растущую инфляцию, сообщает радиостанция Union radio.

«Накопленная инфляция за семь месяцев года достигла 249%, а президент Николас Мадуро не принимает никаких мер, чтобы улучшить жизнь венесуэльцев», — сказал он.

Гусман сообщил, что с июня по июль стоимость базовой потребительской корзины увеличилась на 170%, ситуацию не спасет «любое увеличение заработной платы».

Читайте такжеУчастников протестов в Венесуэле пытают и незаконно отправляют под военный трибунал – ООН«Инфляция в июле составила 260%, что выше, чем накопленная за последние 10 лет инфляция в Перу», - сказал депутат.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает уровень инфляции в Венесуэле в следующем году более 2000%.

Как сообщал УНИАН, Венесуэла переживает острейшие экономический и политический кризисы. 30 июля в стране состоялись выборы в Национальное учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представлял венесуэльскую оппозицию. США заявили, что Национальное учредительное собрание было сформировано "недемократическим путем", нанося вред "воле венесуэльского народа", а США будут противостоять "тирании", пока Венесуэла вновь не станет "мирной и богатой" демократией. Как результат - США расширили санкционный список против Венесуэлы, в который вошел президент страны Николас Мадуро.