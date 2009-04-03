ГЛАВНОЕ на 3 апреля (день)

Банковская сфера

Нацбанк 2 апреля привлек средства под депозитные сертификаты на сумму 103 млн. грн.

Национальный банк Украины в четверг, 2 апреля, привлек средства под депозитные сертификаты на сумму 103 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно размещенной информации, Нацбанк привлек средства от трех банков сроком на 14 дней под 12% годовых.

Кредиты рефинансирования предназначены для поддержки ликвидности банков в случае возникновения неожиданного и временного ее дефицита в связи с незапланированным оттоком ресурсов или невозвращением в определенный срок средств от осуществления активных операций (кредиты, ценные бумаги и т. п.).

Кредиты рефинансирования предоставляются Национальным банком на выполнение им функции кредитора последней инстанции.

НБУ 8 и 10 апреля проведет спецаукционы по продаже долларов

Национальный банк Украины объявил о проведении в среду, 8 апреля, и пятницу, 10 апреля, специальных аукционов для поддержания заемщиков - физических лиц и малого бизнеса, на котором будут реализовываться доллары. Об этом говорится в письме НБУ (№13-421/2106-5331 от 3 апреля т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

Минимальная сумма заявки - 50 тыс. долл. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

«Общая сумма покупки иностранной валюты, включая сумму для долгосрочного погашения по одному соглашению, не может превышать 50 тыс. долл. на календарный месяц по одному кредитному договору» - говорится в документе.

«Национальный банк Украины предупреждает, что к участию в аукционах не будут допущены банки, которые не внесли денежное обеспечение (денежное обеспечение перечисляется на счет НБУ до 18.00 7 апреля и 9 апреля 2009 года) в национальной валюте и не подали заявки в установленные сроки (до 10.00 по киевскому времени в день проведения интервенции)», - отмечается в письме НБУ.

Валютный рынок

На украинском межбанке к 12:00 котировки составили 8,2050/8,2350 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1825/8,2640, к 11:00 сузился спрэд 8,2100/8,2600, а к 12:00 ценовые уровни снизились к диапазону 8,2050/8,2350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2430/0,2470, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2440/0,2470, и к 12:00 значительных движений не наблюдалось - 0,2450/0,2470. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился и к 12:00 достиг уровня 33,3245 (-0.2355).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1, 3431/33, а к 12.00 поднялись к уровням 1,3471/73. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9877/ 11,1032, к 11:00 цены установились на следующих значениях - 11,0247/11,0978, а к 12:00 ушли вниз до 11,0180/11,0643.

Утренний обзор курсов валют: средний курс покупки/продажи доллара без изменений – 8,21/8,28 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по цене 8,21 грн., продают – по 8,28 грн. Средний курс покупки-продажи наличного доллара сохранен почти без изменений со 2 апреля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,05-8,26 грн., по продаже – 8,26-8,38 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по цене 10,86 грн., что на 0,8% дороже, чем 2 апреля, продают – по цене 11,18 грн. - также на 0,8% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-11,00 грн., по продаже евро - в пределах 11,00-11,30 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня незначительно повысился, по сравнению с 2 апреля, и составляет в среднем 0,2246 грн., продажи – немного понизился – до 0,2504 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,242 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,21 грн., продают – по 8,27 грн. (курсы почти не изменились со 2 апреля). Средний курс покупки/продажи евро в киевских банках немного повысился и составляет 10,90/11,14 грн.

Курс покупки российского рубля в среднем по банкам вырос на 0,9% со вчерашнего дня и составил 0,2256 грн., продажи – немного уменьшился – до 0,255 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,24/8,30 грн., евро – 10,70/11,10 грн., рубль – 0,21/0,24 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,80/11,50 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.; «Укрэксимбанк»: доллар США – 8,18/8,24 грн., евро – 10,88/11,10 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 3 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,31184, к российскому рублю – 0,22806.

Финансовые новости

Кабмин обязал часть возмещенного предприятиям НДС направлять на погашение задолженности по зарплате

Правительство обязало часть возмещенного предприятиям живимы деньгами налога на добавленную стоимость (НДС) направлять на погашение задолженности по заработной плате. Об этом сообщил заместитель министра финансов - исполняющий обязанности министра финансов Украины Владимир МАТВИЙЧУК сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, соответствующее постановление было принято вчера на заседании Кабинета министров Украины.

В документе, в частности предусмотрено, что в Государственном казначействе будет создан специальный счет, на который будет зачисляться часть возмещенного НДС для целевого использования средств на погашение заработной платы.

«Если продукция продана, дивиденды акционерам выплачены, а по зарплате есть задолженность… Я не знаю другого способа, как заставить погасить эту задолженность», - сказал В.МАТВИЙЧУК.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что правительство намерено досрочно возвращать задолженность по налогу на добавленную стоимость предприятиям, которые имеют долги по выплате заработной платы.

Как сообщалось, в Украине задолженность по выплате заработной платы за январь 2009 года увеличилась на 36% или 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составляла 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.).

По данным Госкомстата, наивысшая задолженность, свыше 100 млн. грн., на 1 февраля 2009 года зафиксирована в трех областях: Донецкой – 362,5 млн. грн. (по сравнению с 1 января увеличилась на 38% или 99,4 млн. грн.), Луганской – 150,1 млн. грн. (рост – 64% или 58,8 млн. грн.) и Харьковской – 126,9 млн. грн. (рост – 19% или 19,9 млн. грн.).

Также очень существенно увеличились долги по зарплате в Киеве, впервые за 9 лет превысив 100 млн. грн. По состоянию на 1 февраля т.г., задолженность по выплате зарплаты в Киеве составляла 147,053 млн. грн.

Социальная политика

В Украине зарегистрированы 892,1 тыс. безработных

В Украине на 20 марта зарегистрированы 892,1 тысяч безработных, из которых 637,4 тысяч получают пособие по безработице.

Об этом сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА и интервью “Газеті по-українськи” (№ 49 от 3 апреля 2009 года).

“На 20 марта количество зарегистрированных безработных составляло 892,1 тысяч, из них 637,4 тысяч получают пособие по безработице. Аналогичной была ситуация в 2004 году. Тогда за год в центры занятости обратились приблизительно 3 млн. человек. В 2009 году мы ожидаем где-то такое же количество. Но не следует забывать, что в 2004 году помощь при потере работы была меньше, чем сейчас. К тому же не было такого количества активных программ для безработных”, - сказала Л.ДЕНИСОВА.

По ее словам, в феврале 2009 года сформировалась тенденция к сокращению численности работников, которые работают в режиме вынужденной неполной занятости. “В январе их было 2,2 миллиона, а в феврале уже 1,7 миллиона”, – добавила она.

Министр также сообщила, что бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 2009 год составляет 4,7 млрд. грн.

“Мы готовы платить всем, кто потеряет работу. Но, конечно, лучше эти деньги направить на активные программы. Правительство в решении проблемы безработицы в первую очередь пытается сохранить рабочие места. Существуют три программы. Первая - финансирование частичной безработицы. Мы покрываем работодателю часть зарплаты работника при условии, что он его не будет увольнять. Тем самым сохраняем на предприятии квалифицированных людей, ведь рано или поздно оно все равно опять заработает. Другая программа - финансирование переобучения рабочих. Это если работодатель все же не видит перспективы и решает перепрофилировать предприятие. И есть еще третья программа - компенсация части зарплаты, которую рабочий утратил из-за перевода его на неквалифицированную работу. Все это направлено на сохранение людей на рабочих местах”, - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

Строительство и недвижимость

Минрегионстрой предлагает выкупать у застройщиков квартиры в недостроях для фондов социального и служебного жилья

Министерство регионального развития и строительства Украины предлагает выкупать у застройщиков квартиры в незавершенных объектах строительства для формирования фондов социального и служебного жилья.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении порядка использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для выкупа у застройщиков и/или финансовых учреждений нереализованного жилья в объектах строительства, которые строились с привлечением средств физических лиц, в случае неспособности застройщиков продолжать строительство жилья в связи с недостаточным объемом средств для формирования фондов социального и служебного жилья». Документ обнародован на сайте Минрегионстроя.

Минрегионстрой разработал порядок выделения госкредитов застройщикам на достройку жилья

Министерство регионального развития и строительства Украины разработало проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Порядка использования средств Стабилизационного фонда для предоставления кредитов на завершение строительства жилья, которое осуществляется с привлечением ипотечных кредитов».

Текст документа обнародован на сайте Минрегионстроя.

ТЭК

За неделю розничные цены на нефтепродукты в Украине не изменились

С 27 марта по 3 апреля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 27 марта по 3 апреля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – сохранилась на уровне 5,08 грн./литр

Бензин А-92 – сохранилась на уровне 5,39 грн./литр

Бензин А-95 – сохранилась на уровне 5,59 грн./литр

Дизельное топливо – сохранилась на уровне 5,30 грн./литр

Стабильность розничных цен на нефтепродукты в Украине наблюдается уже вторую неделю подряд. Данные средние цены не менялись с 20 марта.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Коммуникации

В 2008 году только 16,5% поставленных на рынок Украины мобильных телефонов были ввезены в страну законно

В прошлом году только 16,5% поставленных на рынок Украины мобильных телефонов были ввезены в страну законно. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Украинского государственного центра радиочастот» (УГЦР).

«В 2008 году объем рынка мобильных телефонов составил 7,9 млн. штук, а законно было ввезено 1,3 млн. телефонов или 16,5 % (телефоны на которые были выданы разрешения УГЦР – УНИАН). При этом почти половина была законно ввезена в течение мая – июля 2008 года», - отмечается в сообщении.

И хотя доля законно ввезенных телефонов осталась на достаточно низком уровне, в 2008 году наблюдался рост легально ввезенных телефонов. Так, по данным УГЦР, по разным оценкам аналитиков рынка, в 2007 году в Украине было продано от 8,55 до 10,49 млн. мобильных телефонов. В 2007 году УДЦР предоставлено разрешений на ввоз 738 тыс. мобильных телефонов.

«Таким образом, на территорию Украины в 2007 году незаконно было ввезено от 91,6- 93,2% терминалов», - говорится в сообщении.

В УГЦР считают, что положительная динамика легального ввоза в 2008 году была связана с внедрением процедуры маркировки ввозимых телефонов, которая была определена решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №802 "Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств", которое вступило в силу с 23 июля 2007 года (в августе Минюст аннулировал горегистрацию этого решения).

Как отмечает пресс-служба УГЦР, по прогнозам аналитиков холдинга Unitrade Group, на рынке Украины в 2009 году будет реализовано около 4 млн. мобильных телефонов, что в среднем составляет 1 млн. штук за квартал. В то же время, по данным пресс-службы УГЦР, сегодня «разрешений же, невзирая на все мероприятия правительства по борьбе с контрабандой, предоставлено на 210 тыс. штук» или на 21% от прогнозируемых ежеквартальных продаж.

(УНИАН)