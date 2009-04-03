Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов к досрочным президентским выборам, если они будут проведены одновременно с досрочными парламентскими выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил журналистам в ходе посещения полигона 8-го отдельного полка специального назначения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, дислоцированного в Хмельницкой области.

«Я готов принять решение идти на досрочные президентские выборы. Потому что это решение от меня зависит», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он отметил, что может пойти на это в пакете с досрочными парламентскими выборами.

При этом Президент отметил, что эти досрочные парламентские выборы должны проходить на основе обновленной избирательной системы.

С этой целью В.ЮЩЕНКО уже на следующей неделе готов внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов (о проведении выборов по открытым спискам).

Еще одним условием Президента, по его словам, является принятие решения об отмене депутатской неприкосновенности.