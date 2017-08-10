Российская интернет-компания Mail.ru оценила ущерб от выхода из Украины

Российская интернет-компания Mail.ru оценила негативный эффект от выхода бизнеса из Украины из-за санкций в 1,5% от общего объема выручки по итогам 2017 года.

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Об этом говорится в сообщении Mail.ru, передает Рейтер.

"Блокировка наших продуктов в Украине во втором квартале оказала неблагоприятное влияние на нашу выручку. Мы оцениваем эффект негативного воздействия в 1,5 процента от общего размера нашей выручки в 2017 году", - сказано в сообщении.

Выручка Mail.ru за первое полугодие выросла на 33% до 26,3 миллиарда рублей, EBITDA - на 13% до 9,8 миллиарда рублей.

В первом полугодии 2017 года совокупная чистая прибыль компании выросла на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6,8 миллиарда рублей.

Чистая прибыль Mail.ru во втором квартале 2017 года выросла на 2,1% в годовом сравнении до 3,038 миллиарда рублей.

Выручка Mail.ru, которой принадлежат главные социальные сети рунета ВКонтакте и Одноклассники, увеличилась во втором квартале на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 13,1 миллиарда рублей, при этом показатель ВКонтакте вырос на 59% до 3,1 миллиарда рублей.

"Несмотря на блокировку ВКонтакте в Украине и традиционную сезонность, размер общей и мобильной месячной активной аудитории соцсети продолжает увеличиваться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в июне общая аудитория ВКонтакте составила 91 миллиона человек, а мобильная - 77 миллионов", - сообщила Mail.ru.

Компания также повысила прогноз темпов роста выручки в 2017 году благодаря росту доходов от рекламы, игр и платных интернет-сервисов в первом полугодии.

"Мы ожидаем, что выручка в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на сопоставимой основе не на 17–21 процента, как мы говорили ранее, а на 23–26 процентов, и составит от 52,6 до 53,9 миллиарда рублей", - отметили в Mail.ru.

Компания ожидает, что в 2017 году показатель EBITDA составит около 20 миллиардов рублей.

Напомним, в середине мая Украина заблокировала доступ к услугам российских интернет-компаний Яндекс и Mail.ru, социальным сетям Одноклассники и ВКонтакте, расширив список компаний из РФ, деятельность которых ограничена из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе.