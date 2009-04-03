АНОНС на 3 апреля 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Хмельницкой области. Планируется, что Глава государства ознакомится с основными заданиями, организационно-штатной структурой и боевыми возможностями 8-го отдельного полка специального назначения и 19-й Хмельницкой ракетной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Кроме того, Президент Украины осмотрит образцы боевой техники и вооружения войск специального назначения и ракетных войск, а также образцы реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган».

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Пресс-конференция на тему: “Увеличение тарифов на электроэнергию: очередной тест на выживание?” Приглашены: Александр Попов, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Сергей Ермилов, экс-министр топлива и энергетики, директор Института проблем экологии и энергосбережения; Светлана Голикова, эксперт, директор компании „ТрансЭнергоКонсалтинг”.

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Брифинг заместителя министра финансов.

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Пресс-конференция по итогам семинара, посвященного завершению первого в Украине проекта Твининг «Усиление регуляторной и юридической возможности НКРЭ по регулированию энергетического сектора», который финансируется за счет ЕС. Участники: Григорий Немыря, вице-премьер-министр Украины; Валерий Кальченко, председатель НКРЭ; Жозе Мануель Пинту Тейшейра, посол Европейской Комиссии в Украине; Олесандро Ортис, председатель органа регулирования энергетики Италии (AEEG); Тимофей Мотренко, начальник ГУ госслужбы Украины.

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Борисполь - система хранения багажа.

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Состоится брифинг и.о.председателя КГГА Анатолия Голубченко. Вопросы: Перспективы реконструкции Бортической станции аэрации и строительства мусросжигательных заводов. Состояние мусорных полигонов. Оползень возле памятника Владимиру: причины и мероприятия по его устранению.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция народного депутата Украины, председателя подкомитета по вопросам регулирования рынка государственных закупок, государственного заказа, конкурсов и деятельности государственных предприятий Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики Антона Яценко на тему: «Дезинформируют ли руководящие лица Министерства экономики Правительство Украины, Верховную Раду, Всемирный банк с целью обеспечения коррупционных возможностей в сфере государственных закупок?» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему "Оценка отечественного производства потребительских товаров в условиях кризиса". Участники: председатель совета ЗАО «Оболонь» Сергей Блощаневич и главный редактор УНИАН Александр Харченко, директор по качеству ЗАО "Оболонь", вице-президент Украинской ассоциации качества Валентина Микусевич. Во время пресс-конференции будет презентован первый номер нового аналитически-информационного продукта «УНІАН-Споживчі новини». После пресс-конференции в холле УНИАН представителям СМИ будет предоставлена возможность ознакомиться с новыми безалкогольными напитками ТМ “Оболонь” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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В Запорожье, в управлении Запорожской дирекции железнодорожных перевозок Приднепровской железной дороги состоится круглый стол на тему: «Разворовывание грузов на железнодорожном транспорте - системная социально-экономическая проблема Украины».