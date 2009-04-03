Миссия МВФ прибудет в Украину на следующей неделе

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Украину в середине следующей недели.

Как сообщили УНИАН в Департаменте внешних связей Международного валютного фонда, МВФ получил убедительные заверения со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно их настроенности обеспечить на протяжении недели 13-17 апреля принятие законов, направленных на укрепление финансового состояния Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины», а также согласованных с МВФ и Всемирным банком законопроектов, которые должны способствовать внедрению стратегии реструктуризации банковского сектора.

Учитывая вышеизложенное, миссия МВФ под руководством Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ планирует вернуться в Киев в середине следующей недели для того, чтобы продолжить дискуссии в рамках первого пересмотра программы, которая поддерживается финансированием по соглашению stand-by.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

31 марта ВР рассматривала пакет антикризисных законопроектов, позволяющих получить второй транш кредита МВФ.

Так, Верховная Рада приняла законы об увеличении ставок акцизного сбора на алкогольные и табачные изделия.

В то же время парламент отказался включить в повестку дня три антикризисных законопроекта, предложенных правительством.

В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию НАК "Нафтогаз Украины" ущерба при реализации импортного газа в 2009 году (№4266), а также изменение законов о пенсионном обеспечении (№3521 № 4217).

Принятие данных законопроектов парламентом Кабинет министров называл условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.