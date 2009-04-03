Курс НБУ на 06.04.09

Официальный курс НБУ на 06.04.09100 USD США – 770.0000 (3 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1033.7250 (3 апреля – 1031.1840) 10 RUR – 2.3047 (3 апреля – 2.2806) Учетные курсы банковских металлов на 06.04.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-69415.50 (3 апреля-70435.75) 961 XAG 10 Серебро-990.22 (3 апреля-991.76) 962 XPT 10 Платина-88781.00 (3 апреля-87780.00) 964XPD10 Палладий-17094.00(3 апреля-16940.00)

Официальный курс НБУ на 06.04.09 100 USD США – 770.0000 (3 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1033.7250 (3 апреля – 1031.1840) 10 RUR – 2.3047 (3 апреля – 2.2806) Учетные курсы банковских металлов на 06.04.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-69415.50 (3 апреля-70435.75) 961 XAG 10 Серебро-990.22 (3 апреля-991.76) 962 XPT 10 Платина-88781.00 (3 апреля-87780.00) 964XPD10 Палладий-17094.00(3 апреля-16940.00)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter