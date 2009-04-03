ГЛАВНОЕ на 3 апреля (вечер)

Финансовые новости

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Украину в середине следующей недели.

Как сообщили УНИАН в Департаменте внешних связей Международного валютного фонда, МВФ получил убедительные заверения со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно их настроенности обеспечить на протяжении недели 13-17 апреля принятие законов, направленных на укрепление финансового состояния Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины», а также согласованных с МВФ и Всемирным банком законопроектов, которые должны способствовать внедрению стратегии реструктуризации банковского сектора.

Учитывая вышеизложенное, миссия МВФ под руководством Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ планирует вернуться в Киев в середине следующей недели для того, чтобы продолжить дискуссии в рамках первого пересмотра программы, которая поддерживается финансированием по соглашению stand-by.

На спецаукционе, который состоялся сегодня, 3 апреля, Национальный банк Украины продал 43,49 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 72 банка.

Нацбанк объявил о проведении следующих спецаукционов 8 и 10 апреля.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1825/8,2640, к 11:00 сузился спрэд – 8,2100/8,2600, а к 12:00 ценовые уровни снизились к диапазону 8,2050/8,2350. К закрытию торгов существенных изменений не произошло – 8,2200/8,2350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Национальный банк объявил цену отсечения по валютной паре доллар-гривня – 7,8000 на проводимом сегодня валютном аукционе.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2430/0,2470, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2440/0,2470, к 12:00 значительных движений не наблюдалось – 0,2450/0,2470. К окончанию торгов котировки не изменились. На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,3700 (-0,1900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3431/1,3433, к закрытию уровни продолжали оставаться в том же валютном коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9877/11,1032, к 11:00 цены установились на значениях 11,0247/11,0978, а к 12:00 ушли вниз – 11,0180/11,0643. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне зафиксировались на уровнях 11,0381/11,0643.

На 6 апреля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 3 апреля – 770.0000)

100 EUR – 1033.7250 (на 3 апреля – 1031.1840)

10 RUR – 2.3047 (на 3 апреля – 2.2806)

Новости ТЭК

Украина является суверенной страной и поэтому вправе контролировать свои газотранспортные сети.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава генерального директората Еврокомиссии по внешним связям Энеко ЛАНДАБУРУ.

По его словам, Европейский Союз хочет привлечь международные финансовые организации – Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк для того, чтобы «помочь Украине профинансировать работы по модернизации своей газотранспортной системы, сделать ее более надежной, с тем чтобы газ мог проходить». Все действия ЕС направлены на повышение безопасности поставок, сказал он.

В связи с этим в Еврокомиссии удивлены негативной реакцией России на подписание между ЕС и Украиной соглашения о модернизации украинской газотранспортной системы.

"И мы были несколько удивлены столь энергичной реакцией российских властей. Это соглашение не должно было иметь каких-то негативных последствий. Да, Россия экспортирует газ, и России тоже нужна надежно функционирующая транзитная система", - сказал Э.ЛАНДАБУРУ.

"Украина – это суверенная страна, и она, так же как и Россия, имеет право контролировать свои газотранспортные сети", - констатировал глава генерального директората Еврокомиссии по внешним связям.

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочных кредитных рейтингов ОАО «Кировоградоблэнерго» и двух выпусков облигаций (серии А и В) на сумму 125 млн. грн. на уровне uaBBB; ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» и двух выпусков облигаций (серии А и В) на сумму 110 млн. грн. на уровне uaBBB+; а также двух выпусков облигаций ОАО «ЭК «Житомироблэнерго» (серии А и В) на сумму 106 млн. грн. на уровне uaBBB. Прогноз рейтингов – "негативный".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

Кроме того, кредитные рейтинги были выведены из Контрольного списка рейтингов, что связано с предоставлением информации о своевременном и полном выполнении обязательств по предъявленным 02.03.2009 г. к оферте процентным облигациям ОАО «Кировоградоблэнерго» (серия В), ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» (серия В) и ОАО «ЭК «Житомироблэнерго» (серия В).

Обновление кредитных рейтингов на основе годовой информации и планов на 2009 г. планируется завершить до конца апреля 2009 г. при наличии всей необходимой информации от заемщиков.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики намерена оставить неизменными розничные тарифы на электроэнергию в течение второго квартала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, во втором квартале возможно изменение прогнозной оптовой цены в сторону понижения. «Возможно, будет и уменьшаться (прогнозная оптовая цена – УНИАН). Это связано с факторами коэффициентов нормативных потерь для облэнерго. Увеличения не будет, может быть только уменьшение, но это технологическое регулирование оптовой цены», - сказал В.КАЛЬЧЕНКО.

Транспорт

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ удовлетворен аннулированием решения Киевского городского совета о введении платы за въезд на территорию Киева для незарегистрированных в столице (транзитных) автомобилей. Об этом сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

«Отмену Киевсоветом своего решения о взимании платы за транзитный въезд автомобилей в столицу можно только приветствовать. С точки зрения гарантирования прав человека такой подход был абсолютно абсурдным, и прокуратура подтвердила его незаконность», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Low-cost терминал в аэропорту «Борисполь» рассчитывают построить к концу года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Борисполь» Борис ШАХСУВАРОВ.

«Завершается экспертиза по терминалу для низкобюджетных компаний, через неделю-полторы эта работа завершится», - сказал он. По словам Б. ШАХСУВАРОВА, после этого начнутся работы по строительству терминала, которые планируется завершить до конца этого года, в декабре. «Максимум, в январе 2010 года», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 г. победителем тендера по строительству low-cost терминала в аэропорту «Борисполь» признана украинская компания ООО "Микол". Компания представила свой проект по проектированию и строительству терминала стоимостью около 238 млн. грн., сроки выполнения работ – около 3 месяцев (включая проектирование и строительство).

Фондовый рынок

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 3 апреля, вырос на 4,75% – до 247,54 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов за день составил 9 млн. 255,8 тыс. грн. Лидерами ценового роста среди акций индексной корзины ПФТС по результатам сегодняшних торгов стали акции «Центрэнерго» (на 14,86%) и ММК им. Ильича (на 11,03%).

Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" приостановила процесс выхода на IPO из-за финансового кризиса.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор холдинга Сергей САЗОНОВ.

"Все процессы, связанные с инвестиционными программами, сейчас приостановлены", - сказал С.САЗОНОВ.

Он не исключил, что когда ситуация с экономикой стабилизируется, холдинг вернется к рассмотрению данного вопроса.

Напомним, ранее "АвтоКрАЗ" планировал в 2008 году завершить подготовку к выходу на IPO.

Предполагалось, что выход компании на IPO даст возможность КрАЗу привлечь инвестиции, которые можно будет использовать для производственных нужд.

Новые продукты УНИАН

Информационное агентство УНИАН и компания «Оболонь» запустили совместный продукт «УНІАН-Споживчі новини».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный редактор агентства УНИАН Александр ХАРЧЕНКО.

Он отметил, что “УНІАН-Споживчі новини” – это еженедельный бюллетень новостей производства, торговли и проблем качества товаров народного потребления. Бюллетень будет распространяться среди всех центральных и большинства региональных СМИ, среди руководителей и специалистов государственных и бизнесовых структур, облгосадминистраций и иностранных представительств.

Кроме того, открывается страничка на сайте УНИАН (http://consumers.unian.net), на которой будут публиковаться новости и статьи, которые касаются защиты прав потребителей, качества товаров, культуры потребления и т.д.

По словам председателя совета ЗАО «Оболонь» Сергея БЛОЩАНЕВИЧА, из-за финансового кризиса в Украине снижается покупательная способность населения. В этих условиях очень важно, чтобы качество жизни населения, в том числе и качество продуктов питания, сохранялось на высоком уровне. По словам С.БЛОЩАНЕВИЧА, новый совместный проект позволит повысить культуру потребления в Украине и даст возможность потребителям лучше ориентироваться на рынке услуг и товаров.

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