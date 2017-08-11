Данилюк заявляет о попытке помешать ему защитить свои права в суде

Министр финансов Александр Данилюк считает очередной перенос рассмотрения его апелляции судом скоординированной работой против него. Об этом министр написал на своей странице в сети Facebook.

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Рассмотрение жалобы Данилюка на решение суда о проведении проверки на предмет возможного уклонения министром от уплаты налогов было перенесено с 7 августа на 10 августа, а затем на 16 августа.

"Теперь на 16 августа. Никак не могут довезти материалы дела из Печерского суда (видимо летние заторы на дорогах или отправили птичьей почтой). Выглядит как скоординированная работа - пытаются не позволить мне защитить свои права", - написал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, 31 июля стало известно, что Печерский районный суд города Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Украины Александра Данилюка на предмет возможного уклонения от уплаты налогов.

18 июля следственному судье Печерского райсуда Киева поступило ходатайство прокурора Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о назначении документальной внеплановой проверки Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период 1998-2016 годов.

Данилюк считает незаконным решение суда о проведении проверки на предмет возможного уклонения от уплаты налогов. По его словам, прокуратура превысила полномочия, обращаясь в суд. Уголовный процессуальный кодекс Украины четко предусматривает, с чем прокурор может обращаться в суд, и ходатайства прокурора суд вправе рассматривать. В Уголовном процессуальном кодексе отсутствуют соответствующие полномочия прокурора при назначении проверок.